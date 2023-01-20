Kendisi ile tartışan yolculara küsen şoför, kontak kapatıp otobüsten indi

"İNSANLARA BU DURUMDA KÜSÜYORSUN"

Hakarete uğramak için bu işi yapmadığını belirten Altunay, "Ben ekmeğimin peşindeyim. İnsanlara bu durumda küsüyorsun. Sen onlara değer veriyorsun, hizmetin karşılığında hakaret alıyoruz. Kimse böyle bir şey istemez. Sık sık böyle durumlar yaşıyoruz. Bizim de sabrımız kalmadı. Biz ne yapalım? Çile çeken biz oluyoruz. Elbette biz de hata yaparız. Bir değerlendirme olsun artık. Ben kimsenin kalbini kırmak istemedim. Psikolojim kaldırmadı" sözlerine yer verdi.