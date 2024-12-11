Kendisi küçük faydası büyük: Peynirden daha fazla kalsiyum içeriyor, sabah aç karnına tüketildiğinde vücutta toksin bırakmıyor

BROKOLİ

Brokoli, yalnızca kalsiyum açısından zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda vücutta iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar da içerir. Bu sebze, kemik sağlığını desteklerken bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı olur. Ayrıca, yüksek miktarda lif içeriği ile sindirim sistemine katkı sağlar. Brokoli, düşük kalorili ve besleyici bir seçenek olarak ideal bir diyet besinidir.