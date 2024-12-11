Kendisi küçük faydası büyük: Peynirden daha fazla kalsiyum içeriyor, sabah aç karnına tüketildiğinde vücutta toksin bırakmıyor
Kalsiyum denildiğinde akla genellikle süt ve süt ürünleri gelse de, kalsiyum yönünden zengin daha birçok besin vardır. Kalsiyum, kemik sağlığı başta olmak üzere vücudun birçok önemli fonksiyonu için önemlidir. İşte kalsiyum yönünden zengin olan 15 besin:
CHİA TOHUMU
Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez besini olan chia tohumu, yüksek miktarda kalsiyum içerir. Ayrıca omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidanlar bakımından da zengindir. Bu besin, kemik sağlığını güçlendirirken bağışıklık sistemini de destekler. Chia tohumları, sindirim sistemine katkı sağlayarak toksinlerin atılmasını hızlandırır. Günlük olarak alınması gereken vitamin ve mineral ihtiyacı için 1-2 yemek kaşığı chia tohumu tüketmek yeterlidir. Uzmanlar, chia tohumunun sabah aç karnına tüketilmesini önerir.