Kendisine verilen etlerin bir kısmını yedi, kalanını da kara gömdü

Tunceli'de bir tilki, kendisine verilen etlerin bir bölümünü afiyetle yerken arta kalanları ise sonra yemek üzere kara gömdü. Tilkinin o anları doğa fotoğrafçıları Murat Can Toprakçı ve Düzgün Bozay tarafından kayıt altına alındı.

Kendisine verilen etlerin bir kısmını yedi, kalanını da kara gömdü - 1

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kenarında yiyecek verilmesini bekleyen tilki, yolu kullanan vatandaşların verdiği etlerin bir bölümünü yerken arta kalanları ise sonra yemek üzere burnuyla kazdığı kar kütlesinin içine gömerek sakladı.

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Kendisine verilen etlerin bir kısmını yedi, kalanını da kara gömdü - 2

Tilkinin o anları, doğa fotoğrafçıları Murat Can Toprakçı ve Düzgün Bozay tarafından anbean kaydedildi.

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