Kendisini bıçaklayan eski eşine çocuklarını göstermediği için cezaevine girdi!
Ankara'da eski eşi Sinan Özçelik tarafından çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan 33 yaşındaki Sinem T., 11 ve 13 yaşındaki kızlarını eski eşine göstermediği gerekçesiyle hakkında verilen 3 günlük hapis cezasını çekmek için polise teslim olarak cezaevine girdi. Sinem T., dedelerine bıraktığı kızlarıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı.
Sinem, kendisini bıçaklayan eski eşine çocuklarını göstermediği için cezaevine girdi.