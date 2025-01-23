Kendisini peygamber ilan etti, emirler yağdırdı, gözaltına alındı.
Üfürükçü olduğu öne sürülen Gönül Derman Aytimur isimli kadın, peygamberliğini ilan edince gözaltına alındı. Almanya'dan Bursa'ya kaçan kardeşlerini bulmak isteyen kişileri de kandırdığın anlaşılan Aytimur, canlı yayında ölüm büyüsüyle tehditler savurdu. Aytimur, gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda büyü yapımında kullanılan malzemeler ortaya çıktı. Üfürükçü tarafından dolandırıldığını ileri süren iki kardeş de bilgisisayar mühendisi.
Emin ve Resul Gaygısız kardeşler, Almanya'da Bursa'ya kaçan eşlerini bulmak için çıkan bir televizyon programına çıktı.
Programa başvuran iki bilgisayar mühendisi, eşlerinin bir üfürükçünün sözleriyle evlerinden kaçtığını iddia etti.