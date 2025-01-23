Kendisini peygamber ilan etti, emirler yağdırdı, gözaltına alındı.

Üfürükçü olduğu öne sürülen Gönül Derman Aytimur isimli kadın, peygamberliğini ilan edince gözaltına alındı. Almanya'dan Bursa'ya kaçan kardeşlerini bulmak isteyen kişileri de kandırdığın anlaşılan Aytimur, canlı yayında ölüm büyüsüyle tehditler savurdu. Aytimur, gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda büyü yapımında kullanılan malzemeler ortaya çıktı. Üfürükçü tarafından dolandırıldığını ileri süren iki kardeş de bilgisisayar mühendisi.

Kendisini peygamber ilan etti, emirler yağdırdı, gözaltına alındı. - 1

Emin ve Resul Gaygısız kardeşler, Almanya'da Bursa'ya kaçan eşlerini bulmak için çıkan bir televizyon programına çıktı.

Programa başvuran iki bilgisayar mühendisi, eşlerinin bir üfürükçünün sözleriyle evlerinden kaçtığını iddia etti. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Kendisini peygamber ilan etti, emirler yağdırdı, gözaltına alındı. - 2

Üfürükçü olduğu öne sürülen Gönül Derman Aytimur,  kendisine yönelik iddialar üzerine programa bağlanıp kendisini peygamber olarak ilan etti.

Kendisini peygamber ilan etti, emirler yağdırdı, gözaltına alındı. - 3

"EMREDİYORUM SİZE"

Canlı yayında Aytimur'un ses kaydı dinletildi. Kayıtta "Çarşamba günü herkes hazırlıklı olsun ve televizyonu arayıp da ben sizi okudum benim hakkımda konuşun lütfen. Onların yalancı olduğunu, asıl şarlatan onların olduğunu söyleyin ve çarşamba günü hepiniz imtihandasınız. Mehdi azamın askerlerinin hepsi imtihanımda biz de imtihanındayız. Çarşamba gününe hazır olun diye haber bana geldi. Efendimizin bildirdiği haberdir. Ben emrediyorum hepinize." dediği duyuldu.

Kendisini peygamber ilan etti, emirler yağdırdı, gözaltına alındı. - 4

ÖLÜM BÜYÜSÜ YAPMAKLA TEHDİT ETTİ

Aytimur, programın sunucusunu da ölüm büyüsü yapmakla tehdit etti.

Kendisini peygamber ilan etti, emirler yağdırdı, gözaltına alındı. - 5

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini "manevi danışman" olarak tanıtan Gönül Derman Aytimur’un insanların dini duygularını kullanarak para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kendisini peygamber ilan etti, emirler yağdırdı, gözaltına alındı. - 6

Ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aytimur’un, Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Akar Sokak’taki 3 katlı evine baskın düzenledi.

Kendisini peygamber ilan etti, emirler yağdırdı, gözaltına alındı. - 7

BÜYÜ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER BULUNDU

Oğlu ve köpeğiyle birlikte yaşayan Aytimur’un evinde, iki saat boyunca arama yapan ekipler, büyü yapımında kullanıldığı iddia edilen materyallere el koydu.

Kendisini peygamber ilan etti, emirler yağdırdı, gözaltına alındı. - 8

GÖZALTINA ALINDI

Gönül Derman Aytimur, "677 sayılı tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanununa muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Kendisini peygamber ilan etti, emirler yağdırdı, gözaltına alındı. - 9

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Aytimur hakkında "Dolandırıcılık" suçundan da inceleme başlatıldığı belirtildi.

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