Kendisini polis olarak tanıtıp 1 buçuk milyon liralık dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp ikametine gittiği bir kişiyi piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL ziynet eşyasını alarak dolandıran şüpheli, İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

Kendisini polis olarak tanıtıp 1 buçuk milyon liralık dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı - 1

Olay, geçtiğimiz günlerde İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden bir kişi, kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şüpheliye ikametinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan ziynet eşyasını teslim etmek suretiyle dolandırıldı.

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Kendisini polis olarak tanıtıp 1 buçuk milyon liralık dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı - 2

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından olay ile ilgili yapılan araştırma esnasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin şüphe üzerine durdukları bir kişinin üzerinde çok miktarda ziynet eşyası ve yüklü miktarda nakit para bulundurduğu tespit edilerek B.C. (19) isimli şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi edinildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordine sonucu mağdur vatandaşın yaptırılan teşhiste şüphelinin kendisini dolandıran kişi ve ziynet eşyalarının kendisine ait olduğu belirlendi.

Şüphelinin aynı tarihlerde aynı yöntemle başka bir dolandırıcılık suçuna daha karıştığı da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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