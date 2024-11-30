Kendisini polis olarak tanıtıp 1 buçuk milyon liralık dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından olay ile ilgili yapılan araştırma esnasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin şüphe üzerine durdukları bir kişinin üzerinde çok miktarda ziynet eşyası ve yüklü miktarda nakit para bulundurduğu tespit edilerek B.C. (19) isimli şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi edinildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordine sonucu mağdur vatandaşın yaptırılan teşhiste şüphelinin kendisini dolandıran kişi ve ziynet eşyalarının kendisine ait olduğu belirlendi.

Şüphelinin aynı tarihlerde aynı yöntemle başka bir dolandırıcılık suçuna daha karıştığı da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



