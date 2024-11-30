Kendisini polis olarak tanıtıp 1 buçuk milyon liralık dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp ikametine gittiği bir kişiyi piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL ziynet eşyasını alarak dolandıran şüpheli, İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden bir kişi, kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şüpheliye ikametinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan ziynet eşyasını teslim etmek suretiyle dolandırıldı.