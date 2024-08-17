Kent merkezine 35 km uzaklıkta! Sıcaktan kaçan oraya koştu

Erzincan'da "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.

Kent merkezine 35 km uzaklıkta! Sıcaktan kaçan oraya koştu - 1

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, dağlardaki karın erimesi ve yağışların bol olması nedeniyle bu yıl coşkun akıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kent merkezine 35 km uzaklıkta! Sıcaktan kaçan oraya koştu - 2

Kentte 35 dereceyi aşan sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, yemyeşil bitki örtüsü arasından yaklaşık 40 metreden dökülen sularının vermiş olduğu esinti ve serinlik ile şehrin stresinden uzakta vakit geçirebiliyor.

Kent merkezine 35 km uzaklıkta! Sıcaktan kaçan oraya koştu - 3

Şelaleye gelenler, hem çevreyi fotoğraflıyor hem de altından serin suyun geçtiği alanlarda piknik yapıyor.

Kent merkezine 35 km uzaklıkta! Sıcaktan kaçan oraya koştu - 4

Bazı ziyaretçiler ise yürüyüş sonrasında ellerini ve ayaklarını suya sokarak serinliyor.

Kent merkezine 35 km uzaklıkta! Sıcaktan kaçan oraya koştu - 5

Diyarbakır’dan Girlevik Şelalesi’ni görmeye geldiğini belirten Ali Aslan, şelaleden akan suyun serinliğinin insanları rahatlattığını söyledi.

Kent merkezine 35 km uzaklıkta! Sıcaktan kaçan oraya koştu - 6

Şelalenin doğal güzelliği ile insanların dikkatini çektiğini belirten Aslan, "İyi ki buraya gelmişiz çok güzel bir yer. Havalar gerçekten çok sıcak buradaki su çok güzel. Ayaklarımızı suya soktuk ve serinledik birazdan da fotoğraflar çekileceğiz." dedi.

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