Kent merkezine 35 km uzaklıkta! Sıcaktan kaçan oraya koştu
Erzincan'da "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, dağlardaki karın erimesi ve yağışların bol olması nedeniyle bu yıl coşkun akıyor.