Kent merkezine 35 km uzaklıkta! Sıcaktan kaçan oraya koştu

Şelalenin doğal güzelliği ile insanların dikkatini çektiğini belirten Aslan, "İyi ki buraya gelmişiz çok güzel bir yer. Havalar gerçekten çok sıcak buradaki su çok güzel. Ayaklarımızı suya soktuk ve serinledik birazdan da fotoğraflar çekileceğiz." dedi.