Kent merkezine 72 kilometre uzaklıkta Osmanlı mirası: Binalar yazın serin, kışın sıcak

Doğan, 2003'te kerpiç evinde yangın çıktığını ifade ederek, "O zamana kadar kerpiç evde yaşıyorduk. Bacadan çıkmış yangın, haberimiz yok. Ev yandı, bir ceketimizle kaldık ortada. Daha sonra beton ev yaptık. Kerpiç evde yaşamak çok güzel, uykusu olsun, yaşaması olsun çok iyiydi. Beton binada öyle olmuyor." dedi.



Gelemiç'in düğünlerini de anlatan Doğan, şöyle devam etti:



"Oyun bilmeyen delikanlıya kız vermezler burada. O köy odasına gitmeden, orada eğitim görmeden olmaz. O zamanlar kahve yok. Mecbursun odaya gireceksin. Köyün düğünleri 4-5 gün sürerdi. Çalıgıcılar geldi mi 5-10 düğün yapıp giderlerdi. Keles yöresinde bizim köyün oyunu gibi bir tane daha çıkmaz. Çıkacak varsa çıksın karşıma. Ben konuşurum, o zaman çıkamaz. Küçük oyun, büyük oyun çeşitleri vardı. Davul, çift zurna, darbuka, kaşıklarla, zillerle oynanırdı. Kadınlar da kendi arasında bakır havası oynar. Şu anda da aynı böyle oynamaya devam ederler."





