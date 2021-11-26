Kenti ayağa kaldıran mesaj: Sığınaklara girin ve çıkmayın

Konuyla ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 23-26 Kasım tarihleri arasında 10.00-12.00 ve 13.30-15.30 saat aralıklarında ikaz ve alarm sistemi saha denemesi yapılacaktır" denildi.



