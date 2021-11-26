Kenti ayağa kaldıran mesaj: Sığınaklara girin ve çıkmayın

Haberler - İHA 26.11.2021 - 13:43 | Son Güncelleme : 26.11.2021 - 14:47
Kırklareli’nde bu sabah saatlerinde vatandaşlara gelen bir mesaj paniğe neden oldu.
AFAD'dan gelen mesajda "Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" ifadeleri yer aldı.
Mesajı alan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
Konuyla ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 23-26 Kasım tarihleri arasında 10.00-12.00 ve 13.30-15.30 saat aralıklarında ikaz ve alarm sistemi saha denemesi yapılacaktır" denildi.
Belirtilen saatler arasında siren ve sesli anonslarla denemelerin devam edeceği belirtilerek "Vatandaşların endişe ve korkuya kapılmaması önemle rica olunur" denildi.
Test yayını kapsamında gün içerisinde belirli saatler arasında ikazların yapılacağı ve vatandaşların telefonuna benzeri mesaj gideceği öğrenildi.