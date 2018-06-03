Kentsel dönüşüm alanındaki türbe tartışması

Hasan-i Basri Hazretlerine atfedilen türbenin gerçek olmadığını, olmayan türbe üzerinden bazı kesimlerin iftirayla amacı neyse ona ulaşmak istediğini kaydeden Korkut, şöyle devam etti:

"Erzurum tarihiyle ilgili bilimsel eserlerde Hasan-i Basri'nin Erzurum ile en küçük bir bağıntısı olmadığı gerçeğini yineliyorum. Rivayetler üzerine 1993 yılında Erzurum Belediyesi tarafından ucube bir yapı ihdas edilmiş. Adı Hasan-i Basri türbesi olmuş. Bütün mesele budur. Hasan-i Basri'nin makamı Irak Basra'dadır ancak bilindik çevreler bu yalanı pompalamaya devam ediyor."