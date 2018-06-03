Kentsel dönüşüm alanındaki türbe tartışması
Anadolu Ajansı
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Hasan-i Basri Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışması sırasında inşaat halindeki binalar arasında toprak kütle üzerinde kaldığı iddia edilen türbeye ilişkin tartışma başlaması üzerine belediye tarafından proje fotoğrafları paylaşıldı.
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1Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Hasan-i Basri Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışması sırasında inşaat halindeki binalar arasında, toprak kütle üzerinde kaldığı iddia edilen türbeye ilişkin, "Otopark inşası için türbenin etrafı boşaltılmıştır. Otoparkın istinat duvarları yapıldıktan sonra üstü toprakla kapatılacak, türbeyle aynı seviyeye getirilecektir. Böylece türbe rekreasyon alanı içerisinde kalacak" ifadelerini kullandı.
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Korkut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümle gecekondulardan arındırılan 29 dönüm alanın ihale usulüyle verildiğini ve alandaki yapılaşmanın belediye tarafından yapılmadığını belirtti.
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Hasan-i Basri Hazretlerine atfedilen türbenin gerçek olmadığını, olmayan türbe üzerinden bazı kesimlerin iftirayla amacı neyse ona ulaşmak istediğini kaydeden Korkut, şöyle devam etti:
"Erzurum tarihiyle ilgili bilimsel eserlerde Hasan-i Basri'nin Erzurum ile en küçük bir bağıntısı olmadığı gerçeğini yineliyorum. Rivayetler üzerine 1993 yılında Erzurum Belediyesi tarafından ucube bir yapı ihdas edilmiş. Adı Hasan-i Basri türbesi olmuş. Bütün mesele budur. Hasan-i Basri'nin makamı Irak Basra'dadır ancak bilindik çevreler bu yalanı pompalamaya devam ediyor."
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Korkut, yapımcı firmanın projelerinin ortada olduğunu, türbe diye adlandırılan yerin muhafaza edileceğini ve korunacağını aktararak, şunları kaydetti:
"Türbeye saygısı olmayan, siyasi rant ve beklenti peşinde koşan bazı çevreler maalesef yine harekete geçmişlerdir. Projede otopark, yeşil alan altında yer almaktadır. Otopark inşası için türbenin etrafı boşaltılmıştır. Otoparkın istinat duvarları yapıldıktan sonra üstü toprakla kapatılacak, türbeyle aynı seviyeye getirilecektir. Böylece türbe rekreasyon alanı içerisinde kalacak. Çevre peyzajıyla yeni bir sunuma kavuşacaktır. Türbeye giriş veya erişimle ilgili sıkıntı olmayacaktır."
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Alandaki inşaat faaliyetinin belediye tarafından yürütülmediğine işaret eden Korkut, "İhale edilen iş nedeniyle sorumluluk bize değil, ilgili firmaya aittir. Belediye olarak projeye uygunluğu denetleyebiliriz. İlgili firma da projeye uygunluk bakımından titiz bir çalışma yürütmektedir. Ayrıca, iftira sahipleriyle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
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