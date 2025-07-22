Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı listesi ve iller: Açık artırma ile 56 ilde 642 arsa satışı ne zaman, nasıl yapılacak?
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 56 ilde toplam 642 arsa müzayede yöntemiyle satılıyor. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra açık artırmaya internet katılımı da olacak. Arsalarla ilgilenenler, tahmini teminat bedellerini Halk Bankası hesaplarına açık artırma öncesi yatırmalılar. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 642 arsa satışı listesi ve lot dağılımı ilgililer tarafından araştırılıyor. 56 ilde arsa satışı tarihi ve saati...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından açık artırma ile arsa satışları gerçekleşiyor. Müzayedeye katılacaklar Lot 001– Lot 323 arasında yer alan gayrimenkuller ile Lot 324 – Lot 642 arasındaki arsalar için iki ayrı tarihte teklif sunabilecek. İstanbul veya Ankara'daki müzayedeye katılamayanlar www.emlakyonetim.com.tr adresinden çevrimiçi olarak arsa satışı açık artırmasında teklif verebilecek. 56 ilde 642 arsa satışı vade sayısı kaç?