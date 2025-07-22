Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı listesi ve iller: Açık artırma ile 56 ilde 642 arsa satışı ne zaman, nasıl yapılacak?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 56 ilde toplam 642 arsa müzayede yöntemiyle satılıyor. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra açık artırmaya internet katılımı da olacak. Arsalarla ilgilenenler, tahmini teminat bedellerini Halk Bankası hesaplarına açık artırma öncesi yatırmalılar. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 642 arsa satışı listesi ve lot dağılımı ilgililer tarafından araştırılıyor. 56 ilde arsa satışı tarihi ve saati...

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı listesi ve iller: Açık artırma ile 56 ilde 642 arsa satışı ne zaman, nasıl yapılacak? - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından açık artırma ile arsa satışları gerçekleşiyor. Müzayedeye katılacaklar Lot 001– Lot 323 arasında yer alan gayrimenkuller ile Lot 324 – Lot 642 arasındaki arsalar için iki ayrı tarihte teklif sunabilecek. İstanbul veya Ankara'daki müzayedeye katılamayanlar www.emlakyonetim.com.tr adresinden çevrimiçi olarak arsa satışı açık artırmasında teklif verebilecek. 56 ilde 642 arsa satışı vade sayısı kaç?

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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı listesi ve iller: Açık artırma ile 56 ilde 642 arsa satışı ne zaman, nasıl yapılacak? - 2

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI 642 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından açık artırma ile arsa atışları 5-6 Ağustos tarihlerinde saat 10:30'da gerçekleşecek.

Müzayede TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda ve İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle Ankara'da düzenlenecek.

İlgililer yüzde 25 peşinat 24 ay vade veya peşin olarak arsa sahibi olabilecek. Ayrıca peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı listesi ve iller: Açık artırma ile 56 ilde 642 arsa satışı ne zaman, nasıl yapılacak? - 3

Lot 001-324 arasında olan iller 5 Ağustos'ta satışta olacak. O iller; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova ve Yozgat.

Lot 325-642 arasında olan iller 6 Ağustos'ta satılacak. O iller; Ağrı, Aksaray, Amassya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon ve Van.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı listesi ve iller: Açık artırma ile 56 ilde 642 arsa satışı ne zaman, nasıl yapılacak? - 4

Teminat Bedelleri:

Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,

Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 1.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 130.000 TL,

Muhammen Bedeli 1.500.001 TL ile 3.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 350.000 TL,

Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 4.900.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL,

Muhammen Bedeli 4.900.001 TL ile 8.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL,

Muhammen Bedeli 8.500.001 TL ile 16.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.800.000 TL,

Muhammen Bedeli 16.000.001 TL ile 40.000.000TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.600.000 TL,

Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 170.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 7.200.000 TL,

Muhammen Bedeli 170.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için 21.600.000 TL tutarındaki bedeller Halk Bankası Halkalı şubesine ödenecek.

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