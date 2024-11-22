Kentsel dönüşümde ilginç olay: Dairenin duvarı olmadığı ortaya çıktı, yatak odası açıkta kaldı
İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında, yan apartmanın giriş katındaki dairenin duvarının olmadığı ortaya çıktı. Giriş katındaki dairenin yatak odası açıkta kaldı. Dairedeki kiracı mağdur olduğunu dile getirerek "Bizim müteahhit duvar örseydi, duvar burada olurdu." dedi.
Hürriyet Mahallesi Neşe Sokakta dün akşam saatlerinde bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı.