Kentsel dönüşümde ilginç olay: Dairenin duvarı olmadığı ortaya çıktı, yatak odası açıkta kaldı

İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında, yan apartmanın giriş katındaki dairenin duvarının olmadığı ortaya çıktı. Giriş katındaki dairenin yatak odası açıkta kaldı. Dairedeki kiracı mağdur olduğunu dile getirerek "Bizim müteahhit duvar örseydi, duvar burada olurdu." dedi.

Kentsel dönüşümde ilginç olay: Dairenin duvarı olmadığı ortaya çıktı, yatak odası açıkta kaldı - 1

Hürriyet Mahallesi Neşe Sokakta dün akşam saatlerinde bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı.

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Kentsel dönüşümde ilginç olay: Dairenin duvarı olmadığı ortaya çıktı, yatak odası açıkta kaldı - 2

Kepçe operatörü, yıkım sırasında bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairenin yatak odasının duvarını da yıktı.

Kentsel dönüşümde ilginç olay: Dairenin duvarı olmadığı ortaya çıktı, yatak odası açıkta kaldı - 3

Yapılan incelemelerde yıkılan duvarın yıkım çalışması yapılan binaya ait olduğu ortaya çıktı.

Kentsel dönüşümde ilginç olay: Dairenin duvarı olmadığı ortaya çıktı, yatak odası açıkta kaldı - 4

Binaların giriş katında bulunan dairelerin yatak odalarının duvarının aynı olması nedeniyle yatak odası duvarsız kaldı.

Kentsel dönüşümde ilginç olay: Dairenin duvarı olmadığı ortaya çıktı, yatak odası açıkta kaldı - 5

Yıkılan duvarın olduğu bölüm naylon branda ile örtülürken yıkım gerçekleştiren firma duvarı ördürmek için çalışma başlattı.

Kentsel dönüşümde ilginç olay: Dairenin duvarı olmadığı ortaya çıktı, yatak odası açıkta kaldı - 6

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken odada bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kentsel dönüşümde ilginç olay: Dairenin duvarı olmadığı ortaya çıktı, yatak odası açıkta kaldı - 7

"BİZİM MÜTEAHHİT DUVAR ÖRSEYDİ, DUVAR BURADA OLURDU"

Dairede kiracı olarak oturan Nihat Ateş, "Bu duvar bize ait değil. Bu duvar yan binaya ait. Buraya duvar örülmemiş. Hani diyorlar ya müteahhit demir çaldı. Onun gibi bir şey. Bizim müteahhit duvar örseydi, duvar burada olurdu." dedi.

Kentsel dönüşümde ilginç olay: Dairenin duvarı olmadığı ortaya çıktı, yatak odası açıkta kaldı - 8

Dünden beri mağdur olduğunu dile getiren Ateş, "Müteahhit cevap vermiyor, ev sahibi cevap vermiyor. Ev sahibi 'Ben evi yeni aldım' diyor. Biz bekarız, yatak odası olarak kullanıyoruz." diye konuştu.

Kentsel dönüşümde ilginç olay: Dairenin duvarı olmadığı ortaya çıktı, yatak odası açıkta kaldı - 9
Kentsel dönüşümde ilginç olay: Dairenin duvarı olmadığı ortaya çıktı, yatak odası açıkta kaldı - 10
Kentsel dönüşümde ilginç olay: Dairenin duvarı olmadığı ortaya çıktı, yatak odası açıkta kaldı - 11
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