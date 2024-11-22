Kentsel dönüşümde ilginç olay: Dairenin duvarı olmadığı ortaya çıktı, yatak odası açıkta kaldı

"BİZİM MÜTEAHHİT DUVAR ÖRSEYDİ, DUVAR BURADA OLURDU"

Dairede kiracı olarak oturan Nihat Ateş, "Bu duvar bize ait değil. Bu duvar yan binaya ait. Buraya duvar örülmemiş. Hani diyorlar ya müteahhit demir çaldı. Onun gibi bir şey. Bizim müteahhit duvar örseydi, duvar burada olurdu." dedi.