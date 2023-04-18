Kentsel dönüşümde yan binadaki dairenin duvarı yıkıldı

İstanbul Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında 8 katlı binada yıkım çalışması yapılırken, bitişiğindeki binanın 3. katında bulunan dairenin duvarı yıkıldı.

Kentsel dönüşümde yan binadaki dairenin duvarı yıkıldı - 1

Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde 8 katlı binada kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kentsel dönüşümde yan binadaki dairenin duvarı yıkıldı - 2

Dün öğle saatlerinde çalışmalar devam ederken, bitişikte bulunan 8 katlı binanın 3.katındaki dairenin duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı.

Kentsel dönüşümde yan binadaki dairenin duvarı yıkıldı - 3

Evin arka odasındaki duvar tamamen delinirken, binada oturanlar panikle dışarı çıktı.

Kentsel dönüşümde yan binadaki dairenin duvarı yıkıldı - 4

Öte yandan bina sakinleri ise yıkım çalışması nedeniyle kendi binalarında oluşan hasarı ve yaşadıkları sıkıntıları anlatarak isyan etti.

Kentsel dönüşümde yan binadaki dairenin duvarı yıkıldı - 5

"YANDAKİ BİNADAN ÖNCE BİZİMKİNİ YIKMIŞLAR"

Duvarı yıkılan dairede oturan Gönül Orhan, "Biz ev yıkılacak diye bütün günümüzü dışarıda geçirdik, herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Ama geldiğimizde evimizi yıkılmış bulduk. Yandaki binadan önce bizimkini yıkmışlar. Burası çalışma odamızdı. Çok kötü bir durum gerçekten." diye konuştu.

Kentsel dönüşümde yan binadaki dairenin duvarı yıkıldı - 6

"KAÇ SEFER UYARDIK SARSILIYORUZ DİYE"

Zarar gören binanın birinci katında yaşayan Hürmüz Kasımay, "Bina yıkılırken çok büyük sarsıntılar oluyor evin içinde. Aydınlık camları da kırıldı. Biraz evvel de burada bir duvar yıkıldı. Çok sarsıntı oldu öyle böyle değil. Kaç sefer uyardık sarsılıyoruz diye. Deprem olur gibi evin içi sarsılıyor. Oturamıyorsunuz evde. Hayvanlarım var evde huzursuz oluyorlar." dedi.

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