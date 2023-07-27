Kentsel dönüşüme giren binayı yağmaladılar

Yaşananları anlatan Üngörmüş, şunları söyledi:

“Biz performans analizi yaptırdık. Performans analizinde sonuçlar ne iyi ne de kötü çıktı. Seçimden bir gün sonra ekipler gelerek, elektriğimizi ve doğalgazımızı kestiler. Bundan dolayı binayı mecbur boşaltmak zorunda kaldık. Bu zaman sürecinde altı hissedar anlaşamadık. Bundan dolayı da yıkımını yapamıyoruz. Bugün motosikletimle buradan geçiyordum.”