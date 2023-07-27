Kentsel dönüşüme giren binayı yağmaladılar
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kentsel dönüşüm için boşaltılan bina hırsızlar tarafından talan edildi. İddiaya göre binayı kalacak yer gibi kullanan hırsızlar, katlarda bulunan kapıları, kombileri ve kalorifer peteklerini çaldı.
Sultangazi’de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir bina hırsızlar tarafından yağmalandı.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Sultangazi Belediyesi tarafından depreme dayanıksız olduğu belirlenen bina Mayıs ayında boşaltıldı. Ancak bina sakinlerinin anlaşamaması nedeniyle bina yıkılamadı.