Kepçe ile yol kapatıp drift yaptılar

Ordu'nun Ünye ilçesinde drift atan sürücü ile yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin 754 lira ceza uygulandı. İlçede Sahilköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün bir düğün konvoyuna katılan 4 adet iş makinesi kara yolunu kapattı.

Ekipler, tespit ettiği 4 ayrı kepçe sürücüsüne bin 339 liradan 5 bin 356 lira, otomobil sürücüsü M.T'ye ise drift atmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 9 bin 398 lira idari para cezası uygulandı.