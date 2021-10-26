Kepçe ile yol kapatıp drift yaptılar

Ordu'da düğün konvoyuna katılan bir grup, kepçelerle ile yolu kapatıp drift yaptı. Görüntüler üzerinden tespit edilen 4 kepçe ve bir otomobilin sürücüsüne toplamda 14 bin 750 lira ceza kesildi.

Haberler - DHA 26.10.2021 - 15:23

Kepçe ile yol kapatıp drift yaptılar - 1
Ordu'nun Ünye ilçesinde drift atan sürücü ile yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin 754 lira ceza uygulandı. İlçede Sahilköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün bir düğün konvoyuna katılan 4 adet iş makinesi kara yolunu kapattı.
Kepçe ile yol kapatıp drift yaptılar - 2
Bu sırada konvoyda otomobil kullanan M.T. trafiği kapatan iş makinelerinin arasında drift attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Kepçe ile yol kapatıp drift yaptılar - 3
Ekipler, tespit ettiği 4 ayrı kepçe sürücüsüne bin 339 liradan 5 bin 356 lira, otomobil sürücüsü M.T'ye ise drift atmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 9 bin 398 lira idari para cezası uygulandı.
Kepçe ile yol kapatıp drift yaptılar - 4
Jandarma ekiplerince araç sürücülerine trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle toplam 14 bin 754 lira ceza kesildi.

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