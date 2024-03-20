Kepez Belediyesi hangi partide? Kepez Belediye başkanı kimdir? Kepez Belediye başkan adayları
Kepez Belediyesi hangi partide? Kepez Belediye Başkanı kimdir? Kepez Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Kepez Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Kepez Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Kepez yerel seçim sonuçları..
KEPEZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Kepez Belediyesini 150.435 alınan oy ve %50.50 oy oranı ile AK Parti adayı Hakan Tütüncü kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %50.50
- CHP %44.65
- BBP %3.09
- Saadet Partisi %0.89
- DP %0.22
- DSP %0.21
- Diğer %0.43