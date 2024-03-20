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Kepez Belediyesi hangi partide? Kepez Belediye başkanı kimdir? Kepez Belediye başkan adayları

Kepez Belediyesi hangi partide? Kepez Belediye Başkanı kimdir? Kepez Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Kepez Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Kepez Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Kepez yerel seçim sonuçları..

Kepez Belediyesi hangi partide? Kepez Belediye başkanı kimdir? Kepez Belediye başkan adayları - 1

KEPEZ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Kepez Belediyesini 150.435 alınan oy ve %50.50 oy oranı ile AK Parti adayı Hakan Tütüncü kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %50.50
  • CHP %44.65
  • BBP %3.09
  • Saadet Partisi %0.89
  • DP %0.22
  • DSP %0.21
  • Diğer %0.43

TÜRKİYE HABERLERİ

Kepez Belediyesi hangi partide? Kepez Belediye başkanı kimdir? Kepez Belediye başkan adayları - 2

KEPEZ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü Kimdir?

Özgeçmiş: 15 Haziran 1979 Doğumlu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Antalya'da tamamladı. 2001'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.


Antalya Barosuna kayıtlı Serbest Avukatlardandır.
2001'de Ak Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldı ve Antalya İl Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 2003'de Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004'de Antalya İl Sekreteri olarak ana kademede görev aldı.


2005-2009 yılları arasında iki dönem AKPARTİ GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI görevini üstlendi. 2009 Yerel Seçimlerinde AKPARTİ KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI Adayı oldu. 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 Yerel Seçimlerinde ikinci defa kazandı. 2019 seçimlerinde seçmenlerimizin teveccühü ile 3. Kez seçildi.


Halen Kepez Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca 71 Üye Belediyesi bulunan Antalya Merkezli AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ'nin 2014'den bu yana Başkanlığını da sürdürmektedir. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Kepez Belediyesi hangi partide? Kepez Belediye başkanı kimdir? Kepez Belediye başkan adayları - 3

KEPEZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • RIZA SÜMER
  • MESUT KOCAGÖZ
  • AYKUT YILMAZ
  • SERVET UYLAŞ
  • ALİHAN KANSU
  • SALİH GÖKTÜRK
  • İBRAHİM ÖMER REYHAN
  • SELAMİ ÖZYAŞAR
  • OSMAN OZAN KAPAR
  • BURAK ÇAĞRI YILMAZ
  • ABDULLAH EMRE KAPLAN
  • SADIK TÜRK
  • BERAAT İPEK
  • DİLŞAT ÇEVİK
  • AZMİ SÖZKESEN
  • İZZET ŞİMŞİR
  • CEVDET DOĞAN
  • ZİLAN İDİL KANKOTAN
  • EMRE KARAŞİN
  • MEHMET AKBURAK
  • İRFAN BİLGİN
Kepez Belediyesi hangi partide? Kepez Belediye başkanı kimdir? Kepez Belediye başkan adayları - 4

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TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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Kemer Seçim Sonuçları
Konyaaltı Seçim Sonuçları
Kepez Seçim Sonuçları
Korkuteli Seçim Sonuçları
Kumluca Seçim Sonuçları
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Serik Seçim Sonuçları
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