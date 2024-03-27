Kepsut Belediyesi hangi partide? Kepsut Belediye başkanı kimdir? Kepsut Belediye başkan adayları
Kepsut Belediyesi hangi partide? Kepsut Belediye Başkanı kimdir? Kepsut Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Kepsut Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Kepsut Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Kepsut yerel seçim sonuçları..
KEPSUT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Kepsut Belediyesini, 9.072 alınan oy ve %58.84 oy oranı ile AK Parti adayı İsmail Cankul kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%58.84
- İyi Parti%37.65
- BBP%2.10
- Saadet Partisi%1.10
- BTP%0.32