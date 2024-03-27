Kepsut Belediyesi hangi partide? Kepsut Belediye başkanı kimdir? Kepsut Belediye başkan adayları

KEPSUT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kepsut Belediyesi Başkanı İsmail Cankul Kimdir?





İsmail Cankul, 10 Nisan 1969 tarihinde Kepsut’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kepsut’ta tamamladıktan sonra, Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknikleri Bölümünü bitirdi ve çalışma hayatına atıldı.

1989 yılında Bilecik ve Adana’da vatani görevini tamamlayan Cankul, 1991 yılında ticaret hayatına atıldı. Oto yedek parça ticareti üzerine işyeri mevcut olup halen ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

14 Kasım 2001 tarihinde Ak Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlayan aktif siyasi hayatına, 22 Mayıs 2003 ile 9 Şubat 2006 tarihinde yapılan olağan kongrelerinde iki dönem AK Parti Kepsut İlçe Başkanlığı görevine seçildi ve 11 Ekim 2008 tarihine kadar İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.



29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimi ile 1. Dönem, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler yerel Seçimleri İle 2. Dönem Belediye Başkanı seçildi ve halen Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.



İyi derecede Rusca bilen Cankul, evli ve 2 çocuk babasıdır.