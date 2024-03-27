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Kepsut Belediyesi hangi partide? Kepsut Belediye başkanı kimdir? Kepsut Belediye başkan adayları

Kepsut Belediyesi hangi partide? Kepsut Belediye Başkanı kimdir? Kepsut Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Kepsut Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Kepsut Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Kepsut yerel seçim sonuçları..

Kepsut Belediyesi hangi partide? Kepsut Belediye başkanı kimdir? Kepsut Belediye başkan adayları - 1

KEPSUT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Kepsut Belediyesini, 9.072 alınan oy ve %58.84 oy oranı ile AK Parti adayı İsmail Cankul kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%58.84
  • İyi Parti%37.65
  • BBP%2.10
  • Saadet Partisi%1.10
  • BTP%0.32

TÜRKİYE HABERLERİ

Kepsut Belediyesi hangi partide? Kepsut Belediye başkanı kimdir? Kepsut Belediye başkan adayları - 2

KEPSUT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kepsut Belediyesi Başkanı İsmail Cankul Kimdir?

İsmail Cankul, 10 Nisan 1969 tarihinde Kepsut’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kepsut’ta tamamladıktan sonra, Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknikleri Bölümünü bitirdi ve çalışma hayatına atıldı.

1989 yılında Bilecik ve Adana’da vatani görevini tamamlayan Cankul, 1991 yılında ticaret hayatına atıldı. Oto yedek parça ticareti üzerine işyeri mevcut olup halen ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

14 Kasım 2001 tarihinde Ak Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlayan aktif siyasi hayatına, 22 Mayıs 2003 ile 9 Şubat 2006 tarihinde yapılan olağan kongrelerinde iki dönem AK Parti Kepsut İlçe Başkanlığı görevine seçildi ve 11 Ekim 2008 tarihine kadar İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimi ile 1. Dönem, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler yerel Seçimleri İle 2. Dönem Belediye Başkanı seçildi ve halen Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

İyi derecede Rusca bilen Cankul, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kepsut Belediyesi hangi partide? Kepsut Belediye başkanı kimdir? Kepsut Belediye başkan adayları - 3

KEPSUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İSMAİL CANKUL
  • OĞUZ ARSLAN
  • İBRAHİM KAYA
  • ÖZKAN YASAK
  • SELAMETTİN ÇAKIR
  • DİLEK ORDU
  • SAMET ERGÜN
  • VAHAP YILDIRIM
  • FEVZİ SERHAT YORULMAZ
  • SELMAN ATİK
Kepsut Belediyesi hangi partide? Kepsut Belediye başkanı kimdir? Kepsut Belediye başkan adayları - 4

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