SON DAKİKA HABERİ: Kerimcan Durmaz’ı Malta’daki konser yaktı! Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: Yasa dışı bahis soruşturmasında arka arkaya yeni gelişmeler yaşanıyor. Malta’daki konser sırasında arkasındaki led ekrana yasa dışı bahis sitesi reklamı yerleştirilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklandı. Durmaz sorgusunda 10 bin euro karşılığında DJ performansı sergilediğini anlatıp, söz konusu reklamdan haberdar olmadığını söyledi. Aynı soruşturmada gözaltına alınan oyuncu Atakan Yılmaz’ın işlemleri ise sürüyor. Geçen hafta ifadesine başvurulan iş insanı Sadettin Saran hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

SON DAKİKA HABERİ: Kerimcan Durmaz’ı Malta’daki konser yaktı! Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı - 1

Yasa dışı bahis ve sanal kumara teşvik soruşturmaları sürüyor.

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya ünlülerinin ardından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz da gözaltına alındı.

İki isim tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme Kerimcan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Yılmaz'ın işlemleri ise sürüyor.

İş insanı Sadettin Saran hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Kerimcan Durmaz’ı Malta’daki konser yaktı! Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı - 2

KERİMCAN DURMAZ TUTUKLANDI

Kerimcan Durmaz, Beykoz’daki evinden hastaneye sağlık kontrolüne götürüldü ve emniyete sevk edildi.

Ünlü isim o anlarda kameralara herhangi bir şey söylemedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ünlü isim, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Daha sonra mahkemeye çıkarılan Kerimcan Durmaz'ın tutuklanmasına karar verildi.

SON DAKİKA HABERİ: Kerimcan Durmaz’ı Malta’daki konser yaktı! Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı - 3

“HABERİM YOKTU, DJ PERFORMANSI KARŞILIĞINDA 10 BİN EURO ALDIM”

Durmaz’ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Emniyet güçleri, sosyal medya ünlüsüne Malta’da katıldığı konseri sordu.

Katıldığı konserin, ülkenin en işlek eğlence yerlerinden birinde gerçekleştiğini anlatan Kerimcan Durmaz, DJ performansı sergilediğini, anlaştığı kişilerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yapacaklarından haberdar olmadığını savundu.

“Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led de Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led de bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim.” diyen Kerimcan şöyle devam etti:

“Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım.

Menajerim Tayfun Fişek eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum.

Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana kesinlikle yollamazdı. Bende sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim.

Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekanına gittik ve ben sahne aldım.

Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı.”

Suçlamaları kabul etmeyen Kerimcan, konser için 10 bin euro ödeme aldığını, ödemenin faturasını beyan edebileceğini de söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: Kerimcan Durmaz’ı Malta’daki konser yaktı! Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı - 4

Soruşturma ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, benzer eylemlerin ekonomiye zarar verdiği ve gençler arasında kolay para kazanmayı teşvik ettiği belirtildi.

Başsavcılık, tanınırlığı dolayısıyla Kerimcan Durmaz’ın toplumda bir etki alanı bulunduğu ve yasa dışı bahsi özendirdiğini kaydetti.

SON DAKİKA HABERİ: Kerimcan Durmaz’ı Malta’daki konser yaktı! Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı - 5

KERİMCAN'I MALTA'DAKİ KONSER Mİ YAKTI?

Durmaz’ın avukatı ise iddiaları reddetti.

Görüntülerin Malta’daki bir konser sırasında çekildiğini, müvekkilinin konser alanında gösterilen görüntülerin içeriğinden haberi olmadığını öne sürdü.
SON DAKİKA HABERİ: Kerimcan Durmaz’ı Malta’daki konser yaktı! Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı - 6

OYUNCU ATAKAN YILMAZ DA GÖZALTINDA

Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında oyuncu Atakan Yılmaz da gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görsellerde reklam yerleştirme gibi yöntemlerle yasa dışı bahse özendirici ibareler bulunduğu tespit edilen oyuncu Atakan Yılmaz, dün polis tarafından gözaltına alındı.

Bu sabah işlemleri tamamlanan Yılmaz'ın da tutuklanması istendi.

SON DAKİKA HABERİ: Kerimcan Durmaz’ı Malta’daki konser yaktı! Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı - 7

SADETTİN SARAN’A YURT DIŞI YASAĞI

Her iki ismin de emniyetteki işlemleri sürerken geçen haftalarda yasa dışı bahis soruşturmasında ifadesine başvurulan iş insanı Sadettin Saran hakkında da yeni bir karar alındı.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.
SON DAKİKA HABERİ: Kerimcan Durmaz’ı Malta’daki konser yaktı! Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı - 8

Sadettin Saran'ın yurt dışı yasağı kararından saatler önce St Barth'dan paylaşım yaptığı görüldü.

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