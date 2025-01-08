SON DAKİKA HABERİ: Kerimcan Durmaz’ı Malta’daki konser yaktı! Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
SON DAKİKA HABERİ: Yasa dışı bahis soruşturmasında arka arkaya yeni gelişmeler yaşanıyor. Malta’daki konser sırasında arkasındaki led ekrana yasa dışı bahis sitesi reklamı yerleştirilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklandı. Durmaz sorgusunda 10 bin euro karşılığında DJ performansı sergilediğini anlatıp, söz konusu reklamdan haberdar olmadığını söyledi. Aynı soruşturmada gözaltına alınan oyuncu Atakan Yılmaz’ın işlemleri ise sürüyor. Geçen hafta ifadesine başvurulan iş insanı Sadettin Saran hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Yasa dışı bahis ve sanal kumara teşvik soruşturmaları sürüyor.
Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya ünlülerinin ardından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz da gözaltına alındı.
İki isim tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme Kerimcan'ın tutuklanmasına karar verdi.
Yılmaz'ın işlemleri ise sürüyor.
İş insanı Sadettin Saran hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.