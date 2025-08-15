Keşan alarmda: Kadıköy Barajı kurudu

SON 65 YILIN EN KURAK DÖNEMİ

Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara, bölgede son 65 yılın en kurak mevsiminin yaşandığını söyledi.

Kara, vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Su kesintilerine gitmeden kurak dönemi geçirmeyi hedeflediklerini anlatan Kara, "Biz ilçemize günde ortalama 11 bin metreküp su veriyoruz. Bu suyun yüzde 65'ini Kadıköy Barajı'na alternatif olarak devreye sokulan Kumdere mevkisindeki 15 su kuyusundan veriyoruz. Oradan gelen su terfi 2 hattına geliyor ve Kadıköy Barajı'ndan gelen suyla burada karışıp cazibeli bir şekilde depolar aracılığıyla vatandaşlarımızın evlerine ulaştırılıyor." ifadelerini kullandı.