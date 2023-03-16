Keşan'da su kullanımına kısıtlama | Tedbirlere uymayanlara ise ceza kesilecek

Daha sonra söz alan Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran da Kadıköy Barajı’nda yaklaşık 5 milyon metreküp su bulunduğunu dile getirerek, "Bacamızın bulunduğu yere kadar yaklaşık 2,5 milyon metreküp kullanabiliyoruz. Yağış olmazsa 2,5 aylık suyumuz kaldı. Kumdere’de altı adet kuyumuz vardı. Bir kuyu daha açarak önümüzdeki günlerde aktif hale getireceğiz. Bu kuyular su ihtiyacımızın sadece 3’te 1’ini karşılıyor. İller Bankası’nın daha önce açtığı 6 kuyu ve 2 ilave kuyu projemiz var. Bunun kredilerini istedik. 8 kuyunun hayata geçmesi için 25 milyon lira maliyeti var." dedi.