Keşan'da su kullanımına kısıtlama | Tedbirlere uymayanlara ise ceza kesilecek

Azalan yağışlar kuraklıklara neden olmaya devam ediyor. Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan kuraklıklar göl ve barajların doluluk oranının azalmasına neden oluyor.
Edirne'nin Keşan ilçesinde de içme ve kullanma suyunun temin edildiği Kadıköy Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 10’a düştü.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımı konusunda alınan tedbirler ile ilgili Kadıköy Barajı'nda basın açıklaması yaptı.
Su seviyesinin alarm verir seviyeye geleceğini ısrarla ifade ettiklerini dile getiren Helvacıoğlu, "Kuraklık ve su problemleri yaşadığımız günlere geldik. Akan her damla suyun önemi bugünlerde daha da hissedilir oldu. Bizlerde artık; farkındalık oluşturmaktan öteye geçip acil tedbir ve sıkı önlemler almak durumundayız." dedi.
Öte yandan su seviyelerinin alarm verdiğini dile getiren Helvancıoğlu, "Vatandaşlarımız ve kentin tüm paydaşları ile bir tasarruf seferberliği başlatmalıyız. Çünkü artık su paradan kıymetli, yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle, suyumuzu korumak adına önemli kararlar alacağız." diye konuştu.
Helvacıoğlu, konuya ilişkin somut çalışmaların yanında çözüme yönelik önlemler hazırladıklarını dile getirdi.
Helvacıoğlu, alınan tedbirleri şöyle sıraladı:
"Bu kapsamda; konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmaması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde mevcut kullanımlar göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanması, oto yıkama işletmelerinde su tüketiminin maksimum 20 metreküp bölü ay olarak uygulanması, halı yıkama hamam, tuvalet vb. su tüketimi yüksek olan yerlerde ön ödemeli sayaç takılması, yeraltı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç mecburiyeti, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama, damlama sistemleri kullanılarak yapılması, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile kullanımın minimuma indirilmesi."
Kararların 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacağını ifade eden ilçe belediye başkanı, "Kontrol ve denetimler belediyemizin ilgili müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Belediye encümenince su tasarrufuna yönelik olarak alınacak bu kararlara uymayanlar hakkında ‘5326 sayılı kabahatler kanunu’nca cezai işlem yapılacaktır." dedi.
Daha sonra söz alan Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran da Kadıköy Barajı’nda yaklaşık 5 milyon metreküp su bulunduğunu dile getirerek, "Bacamızın bulunduğu yere kadar yaklaşık 2,5 milyon metreküp kullanabiliyoruz. Yağış olmazsa 2,5 aylık suyumuz kaldı. Kumdere’de altı adet kuyumuz vardı. Bir kuyu daha açarak önümüzdeki günlerde aktif hale getireceğiz. Bu kuyular su ihtiyacımızın sadece 3’te 1’ini karşılıyor. İller Bankası’nın daha önce açtığı 6 kuyu ve 2 ilave kuyu projemiz var. Bunun kredilerini istedik. 8 kuyunun hayata geçmesi için 25 milyon lira maliyeti var." dedi.