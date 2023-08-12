Keşan’da su sıkıntısı | İlçedeki çeşmeler ücretli oldu

Açıklamada, şöyle denildi:

“Özellikle son zamanlarda çeşmeden alınan sularla, arabaların yıkandığı şikayetleri geldiği gibi, onlarca bidon su alınarak ticari amaca hizmet etmek üzere kullanıldığını da öğrendik. Tankerlerle su alınarak taşındığını ve içmek için değil ticari amaç için israf edildiğini tespit ettik. Bu noktada, gereken önlemleri almak için suyu ücretli yapma kararını aldık. Bu ücreti sembolik olarak 1 lira ile sınırladık. Kar etme amacımız yoktur, uygulama tamamen suyun kötüye kullanımını önlemek içindir. Çeşmemizden toplanan gelirleri de KİSEV aracılığı ile ihtiyacı olan öğrencilerimize eğitim desteği olarak aktaracağız. Ülkemizde olduğu gibi Keşan’ımızda da tükenen su kaynaklarımıza dikkat çekmek için oldukça büyük bir kampanya başlatarak vatandaşlarımızı su tasarrufuna çağırmıştık. Her damlası değerli olan su kaynaklarımızın dikkatli kullanılması konusunda vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz sokak sokak gezerek, halı, araç ve bahçe yıkayarak su israfı yapan ev ve iş yerlerine uyarılarda bulunuyor. Çağrımıza cevap vererek, su tasarrufu konusunda bizlere yardımcı olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.”