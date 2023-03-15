Keşan'ın 2,5 aylık suyu kaldı: Kullanıma kısıtlama, tedbirlere uymayanlara ceza

"BARAJLAR ALARM VERİYOR"

Su seviyesinin alarm verir seviyeye geleceğini ısrarla dile getirdiklerini söyleyen Helvacıoğlu, "Kuraklık ve su problemleri yaşadığımız günlere geldik. Akan her damla suyun önemi bugünlerde daha da hissedilir oldu. Bizlerde artık; farkındalık oluşturmaktan öteye geçip acil tedbir ve sıkı önlemler almak durumundayız. Şu an barajımızda yüzde 10 doluluk var ve bu felaket bir oran. Su seviyelerimiz alarm veriyor. Bu durumda; sadece Keşan Belediyesi’nin önlemler alması asla yeterli değil. Yağış olmaması ve kuraklık yaşanması durumunda hayati bir sorun ile yüz yüzeyiz. Vatandaşlarımız ve kentin tüm paydaşları ile bir tasarruf seferberliği başlatmalıyız. Çünkü artık su paradan kıymetli, yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle, suyumuzu korumak adına önemli kararlar alacağız" dedi.