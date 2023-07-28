Keşan'ın 45 günlük suyu kaldı: Belediyeden vatandaşlara SMS'li uyarı

MS’lerde suyu bilinçsizce kullananları uyarılması ya da Alo 153 Hattı’ndan belediyeye ihbar edilmesi istendi. Kısa mesajlarda, “45 günlük suyumuzu tasarruflu kullanalım. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle Kadıköy Barajı başta olmak üzere tüm su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Bu sebeple tasarruf ve bilinçli tüketime dikkat ederek, çevrenizde halı yıkayan, bahçesini sulayan, araçlarını yıkayanları ve suyu bilinçsizce kullananları uyarın ya da Alo 153 Hattı’mızı arayarak bize bildirin. Geleceğimiz ve çocuklarımız için su kaynaklarımızı koruyalım, suyu tasarruflu kullanalım.” ifadeleri yer aldı.