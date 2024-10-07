Keserli cinayet davasında beklenen rapor tamamlandı
Kayseri’de tartıştığı komşusu Hasibe Soykuk’u keserle öldüren İsmail Kocatürk hakkında beklenen rapor tamamlandı. İstinaf mahkemesinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmasının ardından yapılan yeniden yargılamada mahkemeye gönderilen raporda, Kocatürk’ün cezai ehliyeti tam çıktı.
Kayseri’de keserli komşu cinayeti sanığının akıl sağlığı yerinde çıktı.
Olay, geçen yıl 13 Kasım günü Melikgazi’de yaşandı.
Seyit Ahmet Soykuk, hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk’u kanlar içinde yerde yatarken buldu.Soykuk’un başına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.