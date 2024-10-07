Keserli cinayet davasında beklenen rapor tamamlandı

Kayseri’de tartıştığı komşusu Hasibe Soykuk’u keserle öldüren İsmail Kocatürk hakkında beklenen rapor tamamlandı. İstinaf mahkemesinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmasının ardından yapılan yeniden yargılamada mahkemeye gönderilen raporda, Kocatürk’ün cezai ehliyeti tam çıktı.

Keserli cinayet davasında beklenen rapor tamamlandı - 1

Kayseri’de keserli komşu cinayeti sanığının akıl sağlığı yerinde çıktı.

Olay, geçen yıl 13 Kasım günü Melikgazi’de yaşandı.

Seyit Ahmet Soykuk, hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk’u kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Soykuk’un başına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Keserli cinayet davasında beklenen rapor tamamlandı - 2

Cinayetle ilgili olarak kadının eşi Seyit Ahmet Soykuk ile komşuları İsmail Kocatürk gözaltına alındı.

Soykuk ifadesi sonrası serbest bırakılırken, İsmail Kocatürk cinayeti kadının oğlu B.B.S.’nin işlediğini öne sürüp, “B.B.S.’nin elinde keser vardı, birbirimizi itekledik. B.B.S., bana ‘Kimseye bir şey söyleme, aileni de çocuklarını da öldürürüm’ dedi. Korkuyla evime gittim. Kan lekelerini yıkadım.” diye ifade verdi.

Bu ifade sonrası kadının oğulları S.S. ve B.B.S. de gözaltına alındı.

Ancak kadının çocuklarının olay günü başka yerde olduğunun belirlenmesi üzerine S.S. ve B.B.S., serbest bırakıldı.
Keserli cinayet davasında beklenen rapor tamamlandı - 3

EVDE KAN İZLERİ BULUNDU

115 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, İsmail Kocatürk’ün evinin bulunduğu yerde kan izleri tespit etti.

İncelemede, evde de kan izleri bulundu.

CEZAEVİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinde, “Söz konusu malzemeleri de boş bir alana götürüp, attım.” diyen Kocatürk’ün poşet ile malzeme taşıdığı görüntüler de ortaya çıktı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı keşifte bölgede keser, kanlı elbise ve ayakkabılar bulundu.

Hırsızlık ve dolandırıcılıktan 9 kaydı olup, ilk ifadesinde cinayeti işlemediğini savunan İsmail Kocatürk, cezaevinde dilekçe yazıp, Hasibe Soykuk’u öldürdüğünü itiraf etti.

“BİN 500 LİRAYI VERMEDİLER”

İtirafı sonrası İsmail Kocatürk’ün savcılık tarafından ifadesi yeniden alındı.

Kocatürk, ifadesinde olayın bin 500 lira işçilik ücreti için için yaşandığını anlattı. Kocatürk, “Amacım öldürmek değildi. Pişmanım.” dedi.

Keserli cinayet davasında beklenen rapor tamamlandı - 4

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE MAHKUM EDİLDİ

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Mart’ta görülen davanın karar duruşmasında sanık İsmail Kocatürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu karar Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Bozma kararında, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten savunmaları olduğu belirtilerek, yeni bir rapor talep edildi.
Keserli cinayet davasında beklenen rapor tamamlandı - 5

BEKLENEN RAPOR TAMAMLANDI

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bozma kararı sonrası geçen eylül ayında yeniden hakim karşısına çıkan Kocatürk’ün cezai ehliyetlerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi.

Kayseri Şehir Hastanesi’ne gönderilen sanık Kocatürk hakkında inceleme ve muayene süreci sonrası rapor hazırlandı.

Beklenen rapor, mahkemeye ulaştı.

Raporda, “Sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğu tamdır.” denildi.

İsmail Kocatürk bozma kararının ardından önümüzdeki günlerde yerel mahkemede ikinci kez hakim karşısına çıkacak.
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