Keşfedilen böcek türüne eşinin ismini verdi: ''Sosyal medyada linçleneceğimi biliyordum''
Dr. Öğretim Üyesi Ersin Demirel, Kırşehir'de keşfettiği yeni böcek türüne eşinin ismini verdi.
Kırşehir'de arazi çalışmaları sırasında yeni bir böcek türü keşfedildi. Doç. Dr. Mahmut Erbey tarafından toplanan örnekler önce Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Entomoloji Laboratuvarı'na getirildi, ardından konunun uzmanı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı'nda görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Ersin Demirel'e gönderildi. Demirel ise yeni böcek türüne eşinin adı olan "Emine" ismini verdi. Türle ilgili veriler hazırlanarak bilimsel yayın aşamasına geçilmesinin ardından ilgili makale "Zootaxa Dergisi"nde yayınlandı.