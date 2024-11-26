Kesik baş cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi: Cinayete yenge azmettirmiş

Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, 21 Kasım 2021'de emekli madenci Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu.



Keleş'in baltayla kesilen başı da bir gün sonra ormandaki bir çukurda olduğu görüldü. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.



Jandarma ekipleri ayrıca ormanda ve İbrahim Keleş'in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı. Soruşturmada kapsamında geçen yıl mayıs ayında adliyeye sevk edilen Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Keleş (65) ile 11 kişi serbest bırakıldı.