Kestel Belediyesi hangi partide? Kestel Belediye başkanı kimdir? Kestel Belediye başkan adayları

KESTEL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kestel Belediyesi Başkanı Önder Tanır Kimdir?





1974 yılında Kestel'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Kestel'de, liseyi Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde tamamladı. Üniversiteyi Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde okudu. 1999 yılında kurduğu şirketinde mimarlık ve inşaat faaliyetlerini sürdürmektedir.2014 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Komisyonu ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevlerini yaptı. İngilizce bilen Tanır evli ve 4 çocuk babasıdır.