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Kestel Belediyesi hangi partide? Kestel Belediye başkanı kimdir? Kestel Belediye başkan adayları

Kestel Belediyesi hangi partide? Kestel Belediye Başkanı kimdir? Kestel Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Kestel Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Kestel Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Kestel yerel seçim sonuçları..

Kestel Belediyesi hangi partide? Kestel Belediye başkanı kimdir? Kestel Belediye başkan adayları - 1

KESTEL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Kestel Belediyesini 22.107 alınan oy ve %54.20 oy oranı ile AK Parti adayı Önder Tanır kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %54.20
  • CHP %38.93
  • Saadet Partisi %5.52
  • BBP %0.57
  • DSP %0.33
  • DP %0.24
  • Diğer %0.22

TÜRKİYE HABERLERİ

Kestel Belediyesi hangi partide? Kestel Belediye başkanı kimdir? Kestel Belediye başkan adayları - 2

KESTEL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kestel Belediyesi Başkanı Önder Tanır Kimdir?

1974 yılında Kestel'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Kestel'de, liseyi Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde tamamladı. Üniversiteyi Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde okudu. 1999 yılında kurduğu şirketinde mimarlık ve inşaat faaliyetlerini sürdürmektedir.

2014 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Komisyonu ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevlerini yaptı. İngilizce bilen Tanır evli ve 4 çocuk babasıdır.
Kestel Belediyesi hangi partide? Kestel Belediye başkanı kimdir? Kestel Belediye başkan adayları - 3

KESTEL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • FERHAT EROL
  • AKAN AYAZ
  • EYÜP KILIÇ
  • MUSTAFA ATILGAN
  • HAYRİYE YILMAZ
  • ÖNDER TANIR
  • SABİHA TOKTAŞ
  • BARIŞ ERAKKUŞ
  • ÖZER TRUE
  • HASAN AKTAŞ
  • HAMZA VELİOĞLU
  • İBRAHİM SELEK
  • UMUT ÜNLÜ
  • MUSTAFA KOP
  • YASEMİN BAHAR
  • AHMET DEMİRAĞ
Kestel Belediyesi hangi partide? Kestel Belediye başkanı kimdir? Kestel Belediye başkan adayları - 4

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