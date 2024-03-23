Kestel Belediyesi hangi partide? Kestel Belediye başkanı kimdir? Kestel Belediye başkan adayları
Kestel Belediyesi hangi partide? Kestel Belediye Başkanı kimdir? Kestel Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Kestel Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Kestel Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Kestel yerel seçim sonuçları..
KESTEL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Kestel Belediyesini 22.107 alınan oy ve %54.20 oy oranı ile AK Parti adayı Önder Tanır kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %54.20
- CHP %38.93
- Saadet Partisi %5.52
- BBP %0.57
- DSP %0.33
- DP %0.24
- Diğer %0.22