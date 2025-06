Keydrop nedir, yasak mı? Key Drop sistemi nedir, ne anlama geliyor?

Sosyal medya platformları üzerinden açıktıkları yayınlarla haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla 11 sosyal medya fenomeni adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş isimli fenomenler yakalandı. Peki Keydrop nedir? İşte, detaylar…