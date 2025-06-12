Keydrop nedir, yasak mı? Key Drop sistemi nedir, ne anlama geliyor?
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen operasyonda bazı sosyal medya fenomenlerinin dijital oyunlar üzerinden sanal kasa açarak, haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Kumara Bu gelişmelerin ardından 11 fenomen gözaltına alındı. Kullanıcılar ise “ Keydrop nedir, ne anlama geliyor” sorularına cevap arıyor.
Sosyal medya platformları üzerinden açıktıkları yayınlarla haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla 11 sosyal medya fenomeni adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş isimli fenomenler yakalandı. Peki Keydrop nedir? İşte, detaylar…