Keydrop nedir, yasak mı? Key Drop sistemi nedir, ne anlama geliyor?

KEY DROP YASAK MI?

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yürüttükleri sanal devriye çalışmaları kapsamında, bazı yayıncıların yurt dışı merkezli küresel çaptaki "Key Drop" adlı dijital platformlardaki oyunlar üzerinden takipçilerini kumara teşvik ettiğini tespit etti.



Platformdaki yayıncıların, bu oyun kapsamında rastgele kutular açarak kutudan çıkan, parasal değeri olan dijital eşyalar kazandığı, bu eşyaların da gerçek paraya çevrilerek haksız kazanç elde edildiği belirlendi.



Oyuna katılan kişilerin, önce sisteme para yatırdığı, ardında oyun kapsamında kutunun açılmasıyla en değerli dijital eşyayı kazanan kişinin bu şekilde diğer tüm dijital ödüllerin de sahibi olduğu, bu sürecin de canlı yayınla takipçilere aktarılarak özendirildiği anlaşıldı.