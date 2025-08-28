Kezban'ın katili tutuklandı: Son paylaşımları ortaya çıktı
Muğla'da Kezban Süne'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren Bülent Koca tutuklandı. İfadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen Koca'nın son paylaşımlarında "İkimize de yazık ettik" dediği ortaya çıktı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, Kezban Süne'yi (43) av tüfeğiyle vurarak öldüren Bülent Koca (53), tutuklandı.
Koca, ifadesinde ilişkisi olduğu Süne’yi, başka biriyle görüşmeye başlaması üzerine kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü öne sürdü.