Kezzaplı saldırgan çarşaf giyen erkek çıktı
Konya’da ayakkabı satışı yapan Selahaddin Ökçesiz’e kezzaplı saldırıyı Mehmet Coşgun’un yaptığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Coşgun’un saldırıdan önce bir tuvalette çarşaf giydiğini ve sonrasında da saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti.
Konya’da ayakkabı satışı yapan Selahaddin Ökçesiz'e geçen hafta kezzaplı saldırıda bulunan çarşaflı kişinin Mehmet Coşgun olduğu tespit edildi.
Olay, 26 Haziran günü saat 09.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Eski Kunduracılar Sitesi'nde meydana geldi.