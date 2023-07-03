Kezzaplı saldırgan çarşaf giyen erkek çıktı

Konya’da ayakkabı satışı yapan Selahaddin Ökçesiz’e kezzaplı saldırıyı Mehmet Coşgun’un yaptığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Coşgun’un saldırıdan önce bir tuvalette çarşaf giydiğini ve sonrasında da saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Kezzaplı saldırgan çarşaf giyen erkek çıktı - 1

Konya’da ayakkabı satışı yapan Selahaddin Ökçesiz'e geçen hafta kezzaplı saldırıda bulunan çarşaflı kişinin Mehmet Coşgun olduğu tespit edildi.

Olay, 26 Haziran günü saat 09.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Eski Kunduracılar Sitesi'nde meydana geldi.

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Kezzaplı saldırgan çarşaf giyen erkek çıktı - 2

Selahaddin Ökçesiz, sabah dükkanını açtıktan sonra iş yerinin önünü süpürmeye başladı. Bu sırada yanına yaklaşan çarşaflı kişi, elindeki plastik kabın içinde bulunan kimyasal maddeyi yüzü ve vücuduna fırlatıp kaçtı.

Kezzaplı saldırgan çarşaf giyen erkek çıktı - 3

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Çevredeki esnafın yardımıyla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ökçesiz'in yüzü ve vücudunun göğüs bölümünde yanıklar oluştu.

Ökçesiz'in yanık ünitesindeki tedavisi sürerken, polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kezzaplı saldırgan çarşaf giyen erkek çıktı - 4

SALDIRI ANI KAMERADA

Selahaddin Ökçesiz'e saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Coşgun’un iş yerinin önünün süpüren Ökçesiz’in yanına gelip elindeki maddeyi atarak geri dönüp uzaklaştığı görüldü.

Kezzaplı saldırgan çarşaf giyen erkek çıktı - 5

BİN 650 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, toplam 242 kameradan bin 650 saatlik görüntü izledi.

Coşgun'un olaydan hemen önce saldırıyı gerçekleştireceği alana gelerek çevrede keşif yaptığı tespit edildi.

Kezzaplı saldırgan çarşaf giyen erkek çıktı - 6

Gözüne kestirdiği bir umumi tuvalete sırt çantasıyla girdiği, ardından çarşaf giyerek kadın kılığında elinde bir kapla tuvaletten çıktığı, ardından saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü.

Kezzaplı saldırgan çarşaf giyen erkek çıktı - 7

Çevredekilerin arkasından gelmesine rağmen kaçan Coşgun, tekrar tuvalete giderek üzerini değiştirdi.

Sonrasında toplu taşıma aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Mehmet Coşgun ile arasında uzun zamandır alacak konusunda husumet olduğu öne sürüldü.

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