Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah"

Özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da zorlu eğitimlerden geçen Amfibi Hücum Timleri, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebildikleri için "timsah" olarak da isimlendiriliyor.