Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah"
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem karada hem de suda görev yapabilen "timsah" lakaplı amfibileri, eğitimlerini "daima hazır" parolasıyla aralıksız sürdürüyor. Komando eğitiminden geçen "timsahlar", bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de alıyor. Denizde olduğu kadar karada da üst düzey yeteneklere sahip amfibi personeli, eğitimler kapsamında, keskin nişancı eğitim parkurunda belirlenen sabit ve hareketli hedefleri "tam isabet" ile vurdu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen, yurt içi ve dışındaki harekatlarda önemli bir kuvvet unsuru olan "timsah" lakaplı amfibileri, eğitimlerini "daima hazır" parolasıyla aralıksız sürdürüyor.