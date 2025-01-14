Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem karada hem de suda görev yapabilen "timsah" lakaplı amfibileri, eğitimlerini "daima hazır" parolasıyla aralıksız sürdürüyor. Komando eğitiminden geçen "timsahlar", bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de alıyor. Denizde olduğu kadar karada da üst düzey yeteneklere sahip amfibi personeli, eğitimler kapsamında, keskin nişancı eğitim parkurunda belirlenen sabit ve hareketli hedefleri "tam isabet" ile vurdu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 1

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen, yurt içi ve dışındaki harekatlarda önemli bir kuvvet unsuru olan "timsah" lakaplı amfibileri, eğitimlerini "daima hazır" parolasıyla aralıksız sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 2

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu 1. Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda görevli personel, kuvvet koruma tedbirlerinin uygulanması, gemiye çıkma, arama, deniz haydutluğuyla mücadele, dar ve sığ sulardan geçişlerde kuvvet koruması, muharip olmayanların tahliyesi gibi görevlerin yerine getirilmesine yönelik kapsamlı ve zorlu eğitimlerden geçiriliyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 3

Subay, astsubay ve uzman erbaşlar arasından komando temel kursunu başarıyla bitirip atış, spor, fiziki yeterlilik, kondisyon gibi zorlu testleri geçenler ise Amfibi Hücum Timi kursuna alınıyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 4

Yaklaşık 8 haftalık zorlu kursu başarıyla bitiren personel, daha sonra özel timlerde görev almaya hak kazanıyor ve operasyonel faaliyetlere katılabiliyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 5

Özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da zorlu eğitimlerden geçen Amfibi Hücum Timleri, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebildikleri için "timsah" olarak da isimlendiriliyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 6

Güne sporla başlayıp, uzmanlık alanlarına göre güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen personel, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 7

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ HAREKATLARDA AKTİF OLARAK GÖREV YAPIYORLAR

Komando eğitiminden geçen "timsahlar", bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de alıyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 8

AA ekibi, yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra özellikle Suriye'deki harekat alanlarında ve yurt dışındaki birçok zorlu alanda aktif olarak görev yapan Amfibi Hücum Timleri'nin meskun mahal ve kapalı mahal, denizden karaya çıkarma, helikopterden hızlı iniş, keskin nişancı ile atış, stres altında atış gibi birbirinden zorlu eğitimlerini görüntüledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 9

HEDEFLERİ TAM İSABET VURUYORLAR

Denizde olduğu kadar karada da üst düzey yeteneklere sahip amfibi personeli, eğitimler kapsamında, keskin nişancı eğitim parkurunda belirlenen sabit ve hareketli hedefleri "tam isabet" ile vurdu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 10

Stres altındayken bile gözle görülmesi güç nesneleri etkisiz hale getiren "timsahlar", karadaki yeteneklerinin yanı sıra denizdeki faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 11

Personel, deniz faaliyeti kapsamında, hedeflenen bölgeyi denizden botlarla hareket ederek ele geçirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 12

Sonrasında "yaş kapak" olarak bilinen denizin içerisinden karaya çıkarma faaliyeti gerçekleştiren "timsahlar"ın başarıyla icra ettikleri bottan hareket halindeki gemiye çıkma, gemiyi ele geçirme gibi eğitimleri, aksiyon filmlerinin sahnelerini aratmadı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 13

KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NDA ÜSTÜN BAŞARI

Amfibi Piyade Tugay Komutanlığının, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gösterdiği üstün başarılar nedeniyle "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" ile taltif edildiğini belirten Albay, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından verilen direktifler doğrultusunda, Amfibi Deniz Piyade Birliklerinin, Amfibi Kolordu Komutanlığı olarak yeniden yapılandırıldığını söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 14

Albay, 1. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığının, başta Kıbrıs Barış Harekatı olmak üzere, 1993-2001 yılları arasındaki iç güvenlik harekatı kapsamında Şırnak'ta, insani yardım harekatı kapsamında Arnavutluk'ta, muharip olmayanların tahliyesi maksadıyla Libya ve Lübnan'da, Barış Gücü Kuvveti olarak Kosova'da, uluslararası güvenlik ve yardım kuvveti olarak Afganistan'da görev yaptığını anlattı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 15

Halihazırda Hakkari'de teröristlerle mücadele, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Libya'da Türk Deniz Görev Gücü, Hızır Harekatı, Akdeniz Kalkanı Harekatı ve Somali Türk Deniz Görev Gücü kapsamında görevlerini sürdürdüklerini aktaran Albay, şunları kaydetti:

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 16

"Tugay personeli gerek yurt içi gerekse yurt dışında aldığı görevlerde kısa zamanda karşılık verebilecek şekilde göreve başlayabileceğini, silah teçhizat ve aracıyla bölge şartlarına çok kolay uyum sağlayabildiklerini, değişik durumlara kolaylıkla adapte olabildiklerini ve diğer ülke personeliyle uyum içinde çalışabildiğini defaten göstermiştir.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 17

Komutanlığımız, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında müşterek ve birleşik birçok tatbikata iştirak ederek ülkemizi geçmişten aldığı güç ve tecrübeyle Ulu Önder Atatürk'ün izinde dün olduğu gibi bugün de temsil etmeye devam etmektedir.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 18

Kendisine verilen her türlü görevi, 'amfibi daima hazır' parolasıyla eksiksiz yerine getirmektedir."

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 19

İŞTE EĞİTİMDEN NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem karada hem de suda görev yapabilen "timsah" lakaplı amfibileri, eğitimlerini "daima hazır" parolasıyla aralıksız sürdürüyor.

İşte nefes kesen eğitimden muhteşem görüntüler...

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 20
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 21
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 22
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 23
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 24
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 25
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 26
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 27
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 28
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 29
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 30
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 31
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 32
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 33
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 34
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 35
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 36
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 37
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 38
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 39
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 40
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 41
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 42
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 43
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 44
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 45
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 46
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 47
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 48
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 49
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 50
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 51
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 52
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 53
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 54
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 55
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 56
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 57
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 58
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 59
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 60
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 61
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 62
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 63
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 64
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 65
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 66
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 67
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 68
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 69
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 70
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 71
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 72
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 73
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 74
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 75
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 76
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 77
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 78
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 79
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 80
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 81
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 82
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 83
Kıbrıs Barış Harekatı'nda da onlar vardı... Eğitimi 8 hafta sürüyor: Lakapları "Timsah" - 84
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