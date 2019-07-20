Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı

Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 45 yıl geçti. "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla başlatılan harekat, adada akan kanı durdurdu.
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HAREKATTAN KARELER
20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı sırasında bir M47 Tankı ve mürettebatı.
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20 Ağustos 1974'de Hamitköy Askeri Harekatında ilçeye gelen askerleri vatandaşlar karşıladı.
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22 Ağustos 1974'de Magosa Harekatı.
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17 Ağustos 1974'de Girne Plajı'nda Türk Askerinin denizden taaruzu.
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20 Ağustos 1974'de Hamitköy Askeri Harekatında ilçeye gelen askerleri vatandaşlar karşıladı.
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20 Temmuz 1974'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatında paraşütçüler Girne Boğazı yakınlarında adaya indiler.
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14 Temmuz 1974'de, Muratağa Katliamı'ndan sonra açılan toplu mezarlar.
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22 Ağustos 1974'de Magosa'ya zaferle giren Türk Askerleri.
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20 Temmuz 1974'de, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Askeri Lefke'de.
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20 Ağustos 1974'de Hamitköy Askeri Harekatı'nda yaralanan Türk Askeri.
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20 Temmuz 1974'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'den asker ve mühimmat nakleden helikopterleri Kıbrıs semalarında.
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20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk askerleri.
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20 Temmuz 1974'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askeri birliklerin denizden taaruzu.
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17 Ağustos 1974'de, Türk Askeri Gaziveren'e giderken.
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Türk Askeri Birlikleri Hamitköy'de, köylüler tarafından karşılandı.
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20 Ağustos 1974'de Hamitköy Askeri Harekatı'nda ilçeye giren askerleri vatandaşlar karşıladı.
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Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir mücahit Kazafana'da, köylü kadın ile birlikte.
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Türk Zırhlı Birlikleri Hamitköy'de.
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Hamitköy Askeri Harekatı'nda ilçeye gelen askerleri vatandaşlar karşıladı.
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Kıbrıs Barış Harekatı adı altında Kıbrıs'a çıkartma yaptı.
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20 Temmuz 1974'de, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı adı altında Kıbrıs'a çıkartma yaptı.
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16 Ağustos 1974'de Küçükkaymaklı'da Türk askeri mevzileri.
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20 Temmuz 1974'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askeri birliklerin denizden taaruzu.
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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk Zırhlı Birlikleri Girne'de.
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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Türk Zırhlı Birlikleri.
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Muratağa Katliamı'ndan sonra açılan toplu mezarlar.
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Hamitköy Askeri Harekatı'nda ilçeye gelen askeri vatandaşlar karşıladı.
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Kıbrıs Barış Harekatı sırasında görev yapan C 47 tipi askeri nakliye uçağı Kırnı Havaalanı'nda.