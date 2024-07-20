Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında TCG Anadolu'nun rehberliğinde 50 gemiyle resmi geçit töreni icra edildi. Geçit törenine 3 deniz karakol uçağı, 9 helikopter, Bayraktar TB-3 insansız hava aracı ve Bayraktar KIZILELMA insansız hava aracı da eşlik etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 1

TSK'nın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediği etkinlikler kapsamında KKTC'nin Girne kentinde, TCG Anadolu gemisinin de aralarında bulunduğu 50 gemiyle denizde geçit töreni icra edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 2

TCG Anadolu tarafından 21 pare top atışı yapılan geçiş töreninde Bayraktar TB-3, Bayraktar KIZILELMA, 3 deniz karakol uçağı ve F-16 savaş uçakları da yer aldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 3

Türk Yıldızları Akrobasi Timi de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında Girne semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 4

Girne Atatürk Anıtı etrafında geçit törenini ve gösteri uçuşunu takip edenler, bu anları coşku içerisinde cep telefonlarıyla kayda aldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 5

Geçit töreni ve gösteri uçuşunu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra bakanlar, kuvvet komutanları ve askerler izledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 6
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 7
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 8
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 9
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 10
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 11
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 12
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 13
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 14
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 15
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü | 50 gemi ile özel geçit töreni yapıldı - 16
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