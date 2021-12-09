Kılıçdaroğlu, Göbeklitepe'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan, 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.12.2021 - 12:45 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 12:48

Kılıçdaroğlu, Göbeklitepe'yi ziyaret etti - 1

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği 'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan 'yi dolaştı.

Kılıçdaroğlu, Göbeklitepe'yi ziyaret etti - 2

Ören yeri hakkında Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ'dan bilgi alan Kılıçdaroğlu, buradaki eserleri bir süre inceledi.

Kılıçdaroğlu, Göbeklitepe'yi ziyaret etti - 3

Kılıçdaroğlu, alanı gezmeye gelen ziyaretçilerle de sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kılıçdaroğlu, Göbeklitepe'yi ziyaret etti - 4
Kılıçdaroğlu, Göbeklitepe'yi ziyaret etti - 5
Kılıçdaroğlu, Göbeklitepe'yi ziyaret etti - 6
Kılıçdaroğlu, Göbeklitepe'yi ziyaret etti - 7

BALIKLIGÖL'Ü DE ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, tarihi Balıklıgöl yerleşkesini de gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Göbeklitepe'yi ziyaret etti - 8

Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl'deki balıklara yem verdi.

Kılıçdaroğlu, Göbeklitepe'yi ziyaret etti - 9

CHP lideri, tarihi çarşıları da gezdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER