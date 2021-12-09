Kılıçdaroğlu, Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Haberler - Anadolu Ajansı 09.12.2021 - 12:45 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 12:48
CHP lideri Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'yi dolaştı.
Ören yeri hakkında Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ'dan bilgi alan Kılıçdaroğlu, buradaki eserleri bir süre inceledi.
Kılıçdaroğlu, alanı gezmeye gelen ziyaretçilerle de sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kılıçdaroğlu, tarihi Balıklıgöl yerleşkesini de gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl'deki balıklara yem verdi.
CHP lideri, tarihi çarşıları da gezdi.