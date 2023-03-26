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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif'i ziyaret

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif'i ziyaret - 1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif'i ziyaret - 2

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'ne giden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na Veysel Karani'nin 58. kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59. kuşak torunu Barış Samir, "Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi" sıfatıyla bilgiler verdi.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif'i ziyaret - 3

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, cami avlusunda kendilerini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif'i ziyaret - 4
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif'i ziyaret - 5
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif'i ziyaret - 6
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif'i ziyaret - 7
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif'i ziyaret - 8
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