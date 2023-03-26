Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif'i ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.