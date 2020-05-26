Kılıçdaroğlu'dan tarihi yarımada turu

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününü İstanbul'da geçiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve beraberindeki heyetle tarihi yarımadayı gezdi.

Anadolu Ajansı - DHA 26.05.2020 - 14:23 | Son Güncelleme : 26.05.2020 - 15:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan tarihi yarımadada incelemelerde bulundu.
Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününü İstanbul'da geçiren Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sultanahmet Meydanı'na gitti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, tarihi yarımadayı yürüyerek dolaştı.
Kılıçdaroğlu, 30 yıl sonra musluklarından su akmaya başlayan 3. Ahmet Çeşmesi'nin tarihiyle ilgili İmamoğlu ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'tan bilgi aldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İstanbul'un sembol yapılarından Ayasofya Müzesi ve Halı Müzesi etrafında dolaşıp, Soğukçeşme Sokağı üzerinden Gülhane Parkı'na indi.
Gülhane Parkı'nda çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri ve güvenlik görevlilerinin bayramını kutlayan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, turlarını Sarayburnu'nda tamamladı.
Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, İstanbul Boğazı manzaralı anı fotoğrafı çektirdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin, maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

KILIÇDAROĞLU'DAN AKŞENER'E BAYRAM ZİYARETİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de Üsküdar Beylerbeyi'deki evinde ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evine gitti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuklarını kapıda karşıladı. Ziyarette, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da bulundu.
Bayramlaşma basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü. Akşener, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bayram güzel bir şey, küslerin barıştığı, dostlukların derinleştiği bir dönem. Sayın Kılıçdaroğlu'nun evimi ziyaret etmesi şereflendirdi bizi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı bayramlar diliyorum."

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER, BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Ziyarete ilişkin İYİ Parti'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret ederek bayramlaştı. Bayramlaşmaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı. İki lider baş başa bir görüşme de yaptı. İki lider yaptıkları görüşmede güncel konularda görüş alışverişinde bulundu."

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