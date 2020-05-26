Kılıçdaroğlu'dan tarihi yarımada turu

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER, BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ
Ziyarete ilişkin İYİ Parti'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret ederek bayramlaştı. Bayramlaşmaya İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı. İki lider baş başa bir görüşme de yaptı. İki lider yaptıkları görüşmede güncel konularda görüş alışverişinde bulundu."