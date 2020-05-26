Kılıçdaroğlu'dan tarihi yarımada turu

Gülhane Parkı'nda çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri ve güvenlik görevlilerinin bayramını kutlayan Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, turlarını Sarayburnu'nda tamamladı.

Bayramlaşma basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü. Akşener, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Bayram güzel bir şey, küslerin barıştığı, dostlukların derinleştiği bir dönem. Sayın Kılıçdaroğlu'nun evimi ziyaret etmesi şereflendirdi bizi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı bayramlar diliyorum."