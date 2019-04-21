Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı
DHA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğradı. Bir eve götürülen CHP liderinin durumun iyi olduğu öğrenildi.
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1CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehir er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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2Törenin ardından CHP lideri bir grubun saldırısına uğradı. Arbede yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.
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3Güvenlik güçleri Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü. CHP liderinin durumunun iyi olduğu bildirildi.
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4Güvenlik güçleri, evin çevresinde toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.
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