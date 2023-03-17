Kılıçdaroğlu'ndan İsias Otel'de hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine ziyaret

Aynı binanın altında 31 tur operatörünün de yaşamını yitirdiğini, onların yakınlarıyla da görüşeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Kıbrıs'ta 23 aileyi ziyaret ettim. Anneler, babalar, amcalar, halalar, dayılar yüzlerce kişiyle konuştum. Büyük bir acı, korkunç bir acı. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Çocukların odalarında mum yanıyor. Herkes feryat içinde. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu insanlara tümüyle kulaklarını tıkadılar. Baş sağlığı dilemeyi bile çok gördüler.

Bizde babası ölene yetim deriz, annesi ölene öksüz deriz. Peki evlatlarını kaybeden anne ve babalara ne diyeceğiz? Bunun ne kadar derin bir acı olduğunu biliyoruz. Bunun adı o nedenle yoktur. Ben ve Selvi Hanım bu acıyı çok iyi biliyoruz. O insanların o deprem bölgesinde neler yaşadığını bilerek oraya gittim. Unutmamak lazım ki bu milletin dili, dini, ırkı, her şeyi çocuktur. Çocuk ölünce bir aile ruhen ölür."