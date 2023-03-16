Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüşmek üzere eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 1

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremde çocuğunu kaybeden tüm aileleri tek tek evlerinde ziyaret etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 2

Kemal Kılıçdaroğlu, ölen çocukların mezarlarına da gitti.

Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 3

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca ve Gökçe Gökçen ile Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik ediyor.

Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 4

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs programını sabah sosyal medya hesabından "Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak" ifadeleriyle duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 5

Adıyaman'daki İsias Otel'de çoğunluğu kolej voleybol takımlarındaki öğrenciler olmak üzere 35 KKTC vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 6
Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 7
Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 8
Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 9
Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 10
Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 11
Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 12
Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 13
Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 14
Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 15
Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 16
Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 17
Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 18
Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti - 19
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