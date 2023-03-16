Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremde çocuğunu kaybeden tüm aileleri tek tek evlerinde ziyaret etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, ölen çocukların mezarlarına da gitti.
Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca ve Gökçe Gökçen ile Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik ediyor.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs programını sabah sosyal medya hesabından "Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak" ifadeleriyle duyurmuştu.
Adıyaman'daki İsias Otel'de çoğunluğu kolej voleybol takımlarındaki öğrenciler olmak üzere 35 KKTC vatandaşı hayatını kaybetmişti.