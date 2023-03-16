Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs programını sabah sosyal medya hesabından "Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak" ifadeleriyle duyurmuştu.