Kılık değiştirip 5 milyon liralık hırsızlık yaptılar

İstanbul Kartal'da, girdikleri evlerden yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan iki kadın yakalandı. Hırsızların, farklı kıyafetler, şapka ve aksesuar kullanıp, kılık değiştirdikleri görüldü. Çok sayıda suç kaydı bulunan hırsızlık zanlıları adliyeye sevk edildi.

Kılık değiştirip 5 milyon liralık hırsızlık yaptılar - 1

İstanbul'un Kartal ilçesinde polise başvuran bir kişi, evine kapı kilidini kırarak giren iki kadının, evdeki yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu belirtilen ziynet eşyalarını bavula koyarak çaldığını söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kılık değiştirip 5 milyon liralık hırsızlık yaptılar - 2

Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şapka ve gözlük kullanarak kendilerini gizlemeye çalışan hırsızların kimliğini belirledi.

Kılık değiştirip 5 milyon liralık hırsızlık yaptılar - 3

Ekipler, aynı kişilerin sitedeki bir eve değişik kıyafetlerle girip kol saati, bin 500 dolar ve 540 euroyu alıp kaçtıklarını belirledi.

Kılık değiştirip 5 milyon liralık hırsızlık yaptılar - 4

60 suç kaydı bulunan Yıldız E. ile 52 suç kaydı bulunan Nazar Ş. Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kılık değiştirip 5 milyon liralık hırsızlık yaptılar - 5

Sorguları tamamlanan iki kadın adliyeye sevk edildi.

Kılık değiştirip 5 milyon liralık hırsızlık yaptılar - 6
Kılık değiştirip 5 milyon liralık hırsızlık yaptılar - 7
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