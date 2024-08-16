Kılık değiştirip 5 milyon liralık hırsızlık yaptılar
İstanbul Kartal'da, girdikleri evlerden yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan iki kadın yakalandı. Hırsızların, farklı kıyafetler, şapka ve aksesuar kullanıp, kılık değiştirdikleri görüldü. Çok sayıda suç kaydı bulunan hırsızlık zanlıları adliyeye sevk edildi.
İstanbul'un Kartal ilçesinde polise başvuran bir kişi, evine kapı kilidini kırarak giren iki kadının, evdeki yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu belirtilen ziynet eşyalarını bavula koyarak çaldığını söyledi.