Kilisede yoga tepki çekti!

Mardin Dereiçi Köyü'ndeki Mor Yuhanun Süryani Kilisesi'nde bir grup toplu meditasyon seansı yaptı. Yoga eğitmeni Seda Deliormanlı'nın düzenlediği seansa Süryani cemaati üyeleri tepki gösterdi. Tepkiler sonrası açıklama yapan Deliorman, "Mor Yuhannon kilisesi ve hiç incittiğim herkesten özür dilerim. Tüm izinleri aldıktan sonra gerçekleştirdiğimiz kısa yoga çalışmasının bir kişiyi dahi rahatsız edeceğini tahmin etseydim asla yapmazdım." dedi.

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Mardin’in Derik İlçesi’ne bağlı Süryani Köyü Dereiçi Köyü’ne giden bir grup, köyde bulunan Mor Yuhannon Kilisesi’nde yoga etkinliği gerçekleştirdi.

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Yoga eğitmeni Seda Deliormanlı tarafından düzenlenen yoganın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

"İnanılmazdı" notuyla paylaşım yapan Deliorman'a sosyal medyada tepki gösterildi.

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Kilise görevlisinin, Deliormanlı'nın meditasyon yapmak istiyoruz talebini bir çeşit dua gibi algılayıp izin verdiği iddia edildi.

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ÖZÜR DİLEDİ

Seda Deliormanlı tepkiler sonrasında yaptığı paylaşımda özür diledi. Deilormanlı "Süryani cemaati başta olmak üzere Mor Yuhannon kilisesi ve hiç istemeden incittiğim herkesten özür dilerim. Yetkili kişilerden tüm izinleri aldıktan sonra gerçekleştirdiğimiz kısa yoga çalışmasının bir kişiyi dahi rahatsız edeceğini tahmin etseydim asla yapmazdım" dedi.

Kilisede yoga tepki çekti! - 5

Deilormanlı "Hiçbir inanca, değere, kültüre saygısızlık yapmam, bunu aklımdan dahi geçirmem mümkün değil. Yurtdışındaki ibadethanelerden ilham alarak bu kadar özel ve etkileyici ortamda tüm iyi niyetimle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik sebebiyle duyduğum pişmanlığın samimiyetine inanmanız umuduyla." ifadelerini kullandı.

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