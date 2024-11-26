Kilisede yoga tepki çekti!
Mardin Dereiçi Köyü'ndeki Mor Yuhanun Süryani Kilisesi'nde bir grup toplu meditasyon seansı yaptı. Yoga eğitmeni Seda Deliormanlı'nın düzenlediği seansa Süryani cemaati üyeleri tepki gösterdi. Tepkiler sonrası açıklama yapan Deliorman, "Mor Yuhannon kilisesi ve hiç incittiğim herkesten özür dilerim. Tüm izinleri aldıktan sonra gerçekleştirdiğimiz kısa yoga çalışmasının bir kişiyi dahi rahatsız edeceğini tahmin etseydim asla yapmazdım." dedi.
Mardin’in Derik İlçesi’ne bağlı Süryani Köyü Dereiçi Köyü’ne giden bir grup, köyde bulunan Mor Yuhannon Kilisesi’nde yoga etkinliği gerçekleştirdi.