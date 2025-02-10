Kilis'in tek kadın balıkçısı aile mesleğini sürdürüyor

Kilis'te balıkçılık denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Hülya Döner, şehrin tek kadın balıkçısı olarak kardeşi Uğur İncirli ile birlikte aile mesleğini sürdürüyor.

Yıllardır yaptığı mesleğinde ustalaşan Hülya Döner, son zamanlardaki olumsuz hava şartlarının balık çeşidini azalttığını ifade etti. Döner, özellikle son günlerde Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki şiddetli fırtınalar nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamaması, tezgahlarda sınırlı sayıda balık bulunmasına ve fiyatların yükselmesine neden olduğunu ifade etti.