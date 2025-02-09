Kilisli usta dana derisinden üretiyor: Avrupa ve Amerika'dan da talep var
Kilis'te 12 metrekarelik dükkanda 43 yıldır yemeni üreten İlhan Özçelik, kaybolmaya yüz tutan mesleğin zorluklarını anlattı. Yemeni üretiminin yaşatılması için mesleğe gönül veren gençlere ve devlet desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özçelik, bu kültürel mirasın gelecek nesillere taşınmasını umut ettiklerini söyledi.
Mesleğe ilk başladığı yıllarda 40'a yakın esnafın bu işi yaptığını ancak günümüzde sayının 3-4 kişiye düştüğünü belirten Özçelik, "Şu an en genç ustamız 50 yaşında. Yanımızda 3-4 genç yetiştiriyoruz ama inşallah kalıcı olurlar. Gençler artık okul hevesine kapıldığı için zanaat meslekleri tükenmek üzere. Eğitim sisteminde mesleki okullara daha fazla önem verilmesi gerekiyor'' şeklinde konuştu.