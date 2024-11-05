Kilis’te KYK yurdunda öğrenciye cinsel saldırı: Şüpheli tutuklandı
Kilis’te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda çalışan bir öğrenci, yurtta cinsel saldırıya uğradı. Mutfak sorumlusu olduğu öğrenilen şüpheli, olay sonrasında tutuklanırken, yurtta kalan öğrenciler cinsel saldırıyı protesto etti. Yurt bahçesinde toplanan öğrenciler, “Kilis uyuma kardeşine sahip çık.” diye slogan atarken, yurda gelen Kilis Valisi Tahir Şahin, “Ben sizin yanınızdayım. Siz bana güvenin, olayın takipçisi olacağız.” dedi.
Kilis’te Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı 750 kişilik kız öğrenci yurdunda, part-time olarak çalışan öğrencinin cinsel tacize uğradığı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.