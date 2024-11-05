Kilis’te KYK yurdunda öğrenciye cinsel saldırı: Şüpheli tutuklandı

Olayın yaşandığı yurda gelen Kilis Valisi Tahir Şahin, slogan atan öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.

“Ben sizin yanınızdayım, suçlular elbette cezasız kalmayacak. Hava çok soğuk, siz içeriye girin, hasta olacaksınız, sınavlarınıza çalışın.” diyen Vali Şahin, “Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Siz bana güvenin, olayın takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.