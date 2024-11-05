Kilis’te KYK yurdunda öğrenciye cinsel saldırı: Şüpheli tutuklandı

Kilis’te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda çalışan bir öğrenci, yurtta cinsel saldırıya uğradı. Mutfak sorumlusu olduğu öğrenilen şüpheli, olay sonrasında tutuklanırken, yurtta kalan öğrenciler cinsel saldırıyı protesto etti. Yurt bahçesinde toplanan öğrenciler, “Kilis uyuma kardeşine sahip çık.” diye slogan atarken, yurda gelen Kilis Valisi Tahir Şahin, “Ben sizin yanınızdayım. Siz bana güvenin, olayın takipçisi olacağız.” dedi.

Kilis’te KYK yurdunda öğrenciye cinsel saldırı: Şüpheli tutuklandı - 1

Kilis’te Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı 750 kişilik kız öğrenci yurdunda, part-time olarak çalışan öğrencinin cinsel tacize uğradığı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

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Kilis’te KYK yurdunda öğrenciye cinsel saldırı: Şüpheli tutuklandı - 2

Olay, 1 Kasım günü yaşandı.

Yurdun mutfak bölümünde part-time olarak çalışan kız öğrenci, iddiaya göre asansör ile zemin kata indiğinde mutfak sorumlusunun cinsel tacizine maruz kaldı.

Kilis’te KYK yurdunda öğrenciye cinsel saldırı: Şüpheli tutuklandı - 3

Olayın ardından kız öğrenci İ.Ö. bağırmaya başlayınca şüpheli M.K., “Bilerek yapmadım sadece elim değdi.” diyerek kendini savundu.

Bunun üzerine kız öğrenci yurdu terk etti.

Kilis’te KYK yurdunda öğrenciye cinsel saldırı: Şüpheli tutuklandı - 4

Olayın ardından gözaltına alınan M.K. tutuklanırken yurdun bahçesinde toplanan öğrenciler olayı protesto etti.

Öğrenciler, “Kilis uyuma kardeşine sahip çık.” diye slogan attı.

Kilis’te KYK yurdunda öğrenciye cinsel saldırı: Şüpheli tutuklandı - 5

Olayın yaşandığı yurda gelen Kilis Valisi Tahir Şahin, slogan atan öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.

“Ben sizin yanınızdayım, suçlular elbette cezasız kalmayacak. Hava çok soğuk, siz içeriye girin, hasta olacaksınız, sınavlarınıza çalışın.” diyen Vali Şahin, “Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Siz bana güvenin, olayın takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.

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