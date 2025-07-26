Kilis'teki Oylum Höyük'te, sıcak havaya rağmen kazı çalışmaları sürüyor

Kilis'teki Oylum Höyük'te 43 derecedeki sıcaklıkta kazı çalışmaları devam ediyor.

Kilis'teki Oylum Höyük'te, sıcak havaya rağmen kazı çalışmaları sürüyor - 1

Prof. Dr. Atilla Engin, 1988 yılında başlayan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en uzun soluklu kazı projesi olan Oylum Höyük ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

TÜRKİYE HABERLERİ

Kilis'teki Oylum Höyük'te, sıcak havaya rağmen kazı çalışmaları sürüyor - 2

''Tunç Çağlarında bölgesel bir yönetim merkezidir. Hititli bir yöneticiye ait idari bir yapı ile ele geçen yönetici sınıfa ait çok sayıdaki kral mühür ve mühür baskısı ile çivi yazılı belgeler Oylum Höyük’ün Hitit kaynaklarında ve Mezopotamya kaynaklarında Ulisum/Ullis/İllis olarak geçen Nuhaşşe ülkesinin başkenti olabileceğini gösteren bulgular elde edilmiştir. Özellikle milattan önce 13'üncü yüzyılda Oylum Höyük’teki kent yerleşmesi Hitit kontrolündedir. Bu tabakada ele geçmesi muhtemel Hitit belgeleri ve yönetici sınıfa ait mühür ve mühür baskıları, bölgenin siyasi ve kültürel tarihine ışık tutarken, Oylum Höyük’ün bölgedeki konumunu daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bizim burada kazı çalışmalarımız sıcak havaya rağmen devam ediyor.''

Kilis'teki Oylum Höyük'te, sıcak havaya rağmen kazı çalışmaları sürüyor - 3
Kilis'teki Oylum Höyük'te, sıcak havaya rağmen kazı çalışmaları sürüyor - 4
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