Kilis'teki Oylum Höyük'te, sıcak havaya rağmen kazı çalışmaları sürüyor

''Tunç Çağlarında bölgesel bir yönetim merkezidir. Hititli bir yöneticiye ait idari bir yapı ile ele geçen yönetici sınıfa ait çok sayıdaki kral mühür ve mühür baskısı ile çivi yazılı belgeler Oylum Höyük’ün Hitit kaynaklarında ve Mezopotamya kaynaklarında Ulisum/Ullis/İllis olarak geçen Nuhaşşe ülkesinin başkenti olabileceğini gösteren bulgular elde edilmiştir. Özellikle milattan önce 13'üncü yüzyılda Oylum Höyük’teki kent yerleşmesi Hitit kontrolündedir. Bu tabakada ele geçmesi muhtemel Hitit belgeleri ve yönetici sınıfa ait mühür ve mühür baskıları, bölgenin siyasi ve kültürel tarihine ışık tutarken, Oylum Höyük’ün bölgedeki konumunu daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bizim burada kazı çalışmalarımız sıcak havaya rağmen devam ediyor.''