'Kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu

Anadolu Ajansı 02.08.2020 - 20:54 | Son Güncelleme : 02.08.2020 - 21:44
Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.
Karayollarında trafiğin aksamaması için çaba gösteren ekipler, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıyor.
Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.
Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara karayolunda trafik yoğunluğunun geceden itibaren daha da artması bekleniyor.