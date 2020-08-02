'Kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu

Kurban Bayramı tatilinin 3'üncü gününde vatandaşların dönüşe başlaması ile "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Ajansı 02.08.2020 - 20:54 | Son Güncelleme : 02.08.2020 - 21:44

'Kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu - 1

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. 

'Kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu - 2
Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
'Kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu - 3

Karayollarında trafiğin aksamaması için çaba gösteren ekipler, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıyor.

'Kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu - 4

Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

'Kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu - 5
Trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcıyor.
'Kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu - 6

Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara karayolunda trafik yoğunluğunun geceden itibaren daha da artması bekleniyor.

'Kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu - 7

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