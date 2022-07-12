"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüş trafiği başladı

Haberler - Anadolu Ajansı 12.07.2022 - 23:00 | Son Güncelleme : 12.07.2022 - 23:10
Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.
Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerliyor.
Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.
Konya-Ankara kara yolunda da bayramın 4. gününde dönüş yoğunluğu başladı.
Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüşlerinde Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna yol açtı.
Konya-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Trafik yoğunluğunun aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.