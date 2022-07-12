"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüş trafiği başladı

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşe geçmesiyle "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale ile Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.07.2022 - 23:00 | Son Güncelleme : 12.07.2022 - 23:10

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüş trafiği başladı - 1

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüş trafiği başladı - 2

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüş trafiği başladı - 3

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerliyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüş trafiği başladı - 4

Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüş trafiği başladı - 5

KONYA-ANKARA KARA YOLUNDA YOĞUNLUK

Konya-Ankara kara yolunda da bayramın 4. gününde dönüş yoğunluğu başladı.

Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüşlerinde Konya-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğuna yol açtı.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüş trafiği başladı - 6

Konya-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüş trafiği başladı - 7

YOĞUNLUĞUN HAFTA SONUNA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Trafik yoğunluğunun aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüş trafiği başladı - 8
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüş trafiği başladı - 9
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüş trafiği başladı - 10
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram dönüş trafiği başladı - 11

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