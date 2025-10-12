Kilogram fiyatı belli oldu: Kasım ayında hasat yapılacak



Ordu genelinde geçen sezon 8 bin ton olan kivinin rekoltesini bu sezon 4 bin ton civarında beklediklerini aktaran Uzunlar, rekolte düşüşünü zirai dona bağladıklarını dile getirdi.



Uzunlar, kasım ayının ikinci haftası itibarıyla hasadına başlanacak kivide kalitenin iyi durumda olduğuna değinerek, "Ordu kivisi gerek aroması gerekse depo ömrünün uzun olması nedeniyle oldukça tercih ediliyor. Kivinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi pazar sorunu bulunmuyor. Yeni sezon tüm üreticilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.