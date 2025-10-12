Kilogram fiyatı belli oldu: Kasım ayında hasat yapılacak
Ordu'da kasım ayında hasadına başlanması beklenen kivinin satış fiyatı belirlendi.
Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'ndeki kivi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kivi hasadına az bir süre kaldığını söyledi.
Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen kivinin Ordu'da fındıktan sonra üreticisine en çok kazandıran ürünlerin başında geldiğini belirten Uzunlar, kivinin fiyatını dernek olarak belirlediklerini ifade etti.