Kilogramı 15 bin TL'ye kadar çıkıyor: "Kırmızı Reishi" mantarı ürettiler

"SERİ ÜRETİM İÇİN ATÖLYE KURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kozan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Halil Selçuk Alan ise kurumun üretim alanlarının genişletileceğini söyledi. Alan, "Kırmızı Reishi mantarı, istiridye ve kültür mantarının deneme üretimlerini başarıyla yaptık. 51 hükümlüye eğitim verdik, yeni açacağımız 2 kursla 27 hükümlüye daha eğitim vereceğiz. Cezaevimizde ayrıca kilim ve Adana kebap atölyeleri de var. Şimdi mantar yetiştiriciliği için özel atölyeler kurmayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız, hükümlülerin meslek edinmesini veya mevcut mesleklerini geliştirmelerini sağlamak" diye bilgi verdi.

Kırmızı Reishi mantarının bağışıklık sisteminin güçlenmesinden, meme ve akciğer kanserine, böbrek ile damar sisteminde oluşan problemden, prostata, saç köklerinin güçlenmesinden, kolesterolün düzenlenmesine kadar bir çok alanda fayda sağladığı belirtildi.