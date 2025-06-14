Kilosu 10 bin lira olsa da rağbet büyük: Mide sorunlarına iyi geliyormuş

Yaz aylarında en fazla talebin beyaz çaya olduğunu aktaran Aydoğan, "Beyaz çayın kilosu şu anda 2 bin 500 lira. Yağ yakıcı etkisi yeşil çaya göre daha fazla. Aynı zamanda tokluk hissi veriyor ve vücudun direncini artırıyor. Çok bilinmese de etkisi gerçekten daha yüksek" ifadelerini kullandı.



Son dönemde Karahindiba kahvesine olan ilgiden de bahseden Aydoğan, "Karahindiba kahvesi hem tokluk hissi veriyor hem yağ yakıyor. Aynı zamanda kabızlık problemlerine çok iyi geliyor. )Yazın en çok satılan ürünler arasında yer alıyor. Enerji verici etkisiyle bilinen ginsenge de büyük talep var. Ginseng genelde balla birlikte tüketiliyor ve az miktarda alınıyor. Kilosu 5 bin lira. Gün içinde daha enerjik hissetmenize yardımcı oluyor ve vücudun vitamin seviyesini artırıyor. Gramla satıyoruz çünkü çok az miktarı bile etkili" dedi.





